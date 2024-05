Michael Porter Jr : sa famille dans la tourmente…

Après Jontay Porter, banni à vie de la NBA pour avoir violé les lois en vigueur sur les paris sportifs, et Coban Porter, qui a été condamné à 6 ans de prison pour avoir tué une femme dans un accident de voiture dont il est responsable, c’est au tour de Jevon Porter d’avoir des ennuis. Le troisième frère de Michael Porter Jr. a été interpellé pour conduite en état d’ivresse, couplé d’un excès de vitesse. La totale…

Si les Playoffs vont pour l’instant bon train pour Michael Porter Jr, qui a été royal sur la série face aux Lakers, la vie personnelle du joueur des Nuggets est particulièrement mouvementée. En quelques semaines, il a du faire face au renvoi à vie de la NBA imposé à son frère Jontay (Raptors), qui a diffusé des informations à des parieurs concernant les matchs de son équipe. La ligue n’a absolument pas plaisanté avec cette affaire qui a remis en question l’intégrité sportive de la compétition. Sanction à la hauteur de la bêtise, mais sans doute impact important dans la tête pour Michael, dont le nom a été particulièrement cité dans l’ensemble des articles sortis sur son frère.

C’est d’une violence ce qui arrive à la famille de Michael Porter Jr en ce moment… pic.twitter.com/lg0mPSgo9x

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 2, 2024

Pas de quoi aborder les Playoffs, mais bon. Le pire est passé, ou pas. Quelques jours après ce dossier, c’est au tour de Coban Porter de faire parler de lui. En janvier 2023, il a grillé un feu rouge en voiture et percuté un véhicule, au sein duquel une femme est morte. Le verdict est tombé il y a deux semaines, et Coban va devoir purger 6 ans de prison. Le cauchemar, mais ce n’est malheureusement pas fini…

Le plus jeune frère de Michael, Jevon Porter, a été arrêté hier pour conduite en état d’ivresse et excès de vitesse. Joueur à l’université du Missouri, la faculté a ouvert une enquête interne et les autorités ont été saisies. Heureusement, pas de blessé mais bordel… quel terrible enchaînement pour Michael et ses proches. Les frangins méritent ce qui leur arrivent et ont fauté, le timing est catastrophique. De quoi renforcer encore plus le respect pour le visage affiché par MPJ en Playoffs, lui qui a proposé 22.4 points de moyenne au premier tour face aux Lakers, avec un état d’esprit juste impeccable.

En espérant ne pas devoir réécrire ce papier en y ajoutant autre chose, tiens…