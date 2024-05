Jean-Aimé Toupane et Vincent Collet étaient face à la presse hier soir afin de présenter et détailler leurs listes élargies pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Une tonne d’infos à décortiquer, mais toute l’équipe TrashTalk était sur le pont pour ne rien vous faire rater. L’intégralité des articles à propos de l’Equipe de France féminine et masculine sont à retrouver sur ce papier !

Equipe de France féminine

Equipe de France masculine

Le premier match de préparation de l’Equipe de France est prévu pour le 3 juillet face à la Turquie. D’ici-là, vous avez le temps de lire et d’assimiler toutes les informations. Interro surprise… bah vous verrez bien quand !