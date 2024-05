Bilal Coulibaly convoqué pour la première fois en Équipe de France

Présent dans la liste élargie de Vincent Collet pour les Jeux Olympiques 2024, Bilal Coulibaly va faire ses premiers pas avec les Bleus. La suite logique d’une ascension fulgurante de la part du jeune ailier.

C’est ce qui s’appelle gravir les échelons à vitesse grand V. Il y a deux ans, Bilal Coulibaly n’était encore qu’un espoir peu connu des Mets 92. Une saison brillante aux côtés de Victor Wembanyama plus tard, le natif de Saint-Cloud s’envolait pour la NBA. Et encore une année plus tard, le voilà qui va enfiler le maillot de l’Équipe de France pour la première fois de sa carrière.

Quoi de plus logique pour ce jeune talent qui impressionne tout son monde depuis des mois désormais. Choisi en 7ème choix de la Draft 2023, Bilal Coulibaly n’a pas tardé à mettre tout Washington dans sa poche, en même temps que les observateurs. Blessé sur la fin de saison, Coulibaly avait expliqué à plusieurs reprises qu‘il espérait être du voyage aux JO.

La première étape est atteinte puisqu’il est déjà assuré d’effectuer la préparation avec le groupe France, où il retrouvera son grand ami Victor Wembanyama. Si Bilal est loin d’avoir son billet pour les JO en poche, il a plusieurs atouts pour y arriver.

Tout d’abord, Vincent Collet le connait très bien, pour l’avoir coaché chez les Mets 92 il y a un an. Son profil de solide défenseur sur les ailes ne sera pas de trop non plus, un secteur extérieur où l’Équipe de France avait souffert l’été dernier. Si le groupe élargi a été bétonné en meneurs et dans la raquette, le poste d’ailier est moins fourni et Coulibaly a clairement une carte à jouer en relai de Nico Batum.

Une première compétition internationale, l’expérience des anciens autour de lui pour gommer toujours plus les défauts de son jeu, Bilal Coulibaly a tout à gagner cet été et un tournoi réussi avec les Bleus pourrait bien l’aider à passer un cap dès la rentrée prochaine en NBA avec les Washington Wizards.