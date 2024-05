Ce n’est pas encore “officiel” au sens propre du terme, mais il n’y a aucun suspense sur le fait que – sauf blessure – Victor Wembanyama sera de la partie pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. L’occasion pour Vincent Collet de projeter Wemby dans le jeu FIBA.

De nombreux Français rêvaient de voir ça à l’œuvre et leur rêve va devenir réalité, puisque la raquette du futur composée Wemby et Rudy Gobert va bel et bien exister. Sur le papier, la complémentarité est redoutable, et Vincent Collet entend bien utiliser ses deux “big men” ensemble.

Vincent Collet à propos de Rudy Gobert et Victor Wembanyama :

“Ils joueront ensemble, pas de manière systématique, il va falloir trouver de la complicité et de l’équilibre. Mais je ne vois pas de raison de ne pas les associer. Ils nous assurent une base défensive”@TrashTalk_fr

Wemby qui peut s’écarter pour jouer loin du panier et Gobert qui peut torpiller à l’intérieur lorsqu’il est bien servi. Wemby qui peut défendre sur des extérieurs grâce à sa vivacité et son envergue, et Gobert qui verrouille la raquette pour intimider les attaquants adverses. Mélangez tout ça et vous obtenez un sacré casse-tête à défendre pour les opposants. Et ce même si c’est en FIBA, où le basket pratiqué n’est pas du tout le même qu’en NBA.

Règles différentes, jeu différent, bref basket différent. La NBA et la FIBA, c’est pas le même monde. Mais Vincent Collet n’a aucune inquiétude à ce sujet, au vu de la domination qui est déjà celle du numéro 1 des Spurs dans la Grande Ligue.

Vincent Collet à propos de l’adaptation de Victor Wembanyama en FIBA :

“Il ne faut pas ignorer que le jeu international est différent de la NBA mais les joueurs dominants dans une compétition sont dominants dans l’autre”@TrashTalk

Il n’y a qu’à voir les dingueries qui sont déjà sorties pendant sa saison rookie, et se souvenir aussi de la façon dont Wemby s’est occupé de Chet Holmgren lors du Mondial U19 en 2021. On n’oublie pas non plus que Victor a été élu meilleur joueur de la BetClic Elite à seulement 19 piges en 2023 (sous les ordres de Vincent Collet). Vous l’avez compris, le V a la panoplie complète pour peser et dominer peu importe la compétition, et peu importe qui se trouve en face de lui.

Et ça, Vincent Collet l’a vu, comme nous tous.

Vincent Collet : “est-ce que j’ai été surpris par la saison de Victor Wembanyama oui et non. C’est surprenant de le voir passer ces étapes avec tant d’aisance,ais je l’ai côtoyé une saison, je sais qu’il a un potentiel qu’on est pas prêt de revoir.” 👽👽👽@TrashTalk_fr

Plus qu’à espérer que tout s’aligne comme il faut, dans l’alchimie comme sur le terrain. Les espoirs de médaille d’or française en dépendent. Mais si le niveau de domination de Victor Wembanyama est similaire à celui qu’on a entrevu sous le maillot de San Antonio, alors les Bleus seront très, très relou à jouer.