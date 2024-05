Zaccharie Risacher a débuté hier soir ses Playoffs, et après un léger retard à l’allumage de son équipe disons que la soirée a été plutôt réussie. L’info de la soirée ? Au-delà de la victoire de la JL face à Nanterre et de la perf solide de son jeune ailier ? La présence dans le 01 d’un fort contingent des Atlanta Hawks, la franchise qui détient le premier choix de la prochaine Draft. Oh l’émoji avec les yeux…

Un message, puis deux messages. Trois messages ? On dirait bien qu’il se passe quelque chose à la JL Bourg, l’ouverture des Playoffs c’est dans une heure et déjà mon téléphone surchauffe.

Oui, c’est – un peu – à cause de la liste donnée quelques heures auparavant par Vincent Collet et Jean-Aimé Toupane, mais c’est donc, surtout, du fait de la présence à la salle de trois personnalités… qui ne peuvent pas être là par hasard. Quin Snyder, Landry Fields, Kyle Korver, des visages connus des fans de NBA. Pour les autres ? Sachez qu’il s’agit du coach, du General Manager et de l’assistant General Manager… des Hawks d’Atlanta, franchise NBA qui possède la particularité de détenir le premier choix de la prochaine Draft. Les mecs sont tranquillement assis bord de terrain et n’ont pas fait le voyage uniquement pour s’envoyer un poulet à la crème, le ton est donné.

Le match ? Bingo, il commence par un dunk et un shoot à 3-points dans le corner de Zaccharie Risacher, faites votre Draft tout de suite ce sera fait. Malheureusement pour Ekinox et pour les trois guests du jour, la suite n’est pas vraiment des plus excitantes avec une première mi-temps pleine de ballons perdus et de situations ubuesques rappelant davantage les matchs U11 du dimanche matin qu’un match de Playoffs. Oui, on ose. Côté Nanterre Ibrahima Fall Faye fait mille misères à la JL des deux côtés du terrain, alors que Zacch y va de son tir à 3-points avec la planche, pour permettre à son équipe de rester dans le match avant la mi-temps.

Une mi-temps qui me permettra d’avoir ma photo avec la bande d’Atlanta, rappelons tout de même que Kyle Korver est également le septième meilleur shooteur à 3-points de toute l’histoire de la NBA, ça valait un petit flash dans le Samsung.

Au troisième quart la JL semble trouver de bonnes sensations en attaque mais reste fragile en défense, Zaccharie contre Juhann Begarin et prend un tir en première intention devant son futur coach (…), Zaccharie Risacher collectionne les tirs loupés mais fait preuve d’une belle activité. Repos forcé après une nouvelle bonne passe pour Bodian Massa, et pendant que le prospect français respire un peu… les snipers bressans – Bryce Brown et Isiaha Mike en tête – rajoutent une dizaine de degrés à Ekinox en faisant recoller la JL au score. Le duo Benitez / Salash claque un dernier quart-temps du tonnerre, la JL est injouable dans les 10 dernières minutes (41 points à 15/17 !) et le Z termine son match avec quatre nouveaux points pour porter son total à 14, à 6/12 au tir.

Après les débuts fracassants en Playoffs de Tidjane Salaün la veille, Zaccharie Risacher a donc répondu par une autre belle perf, dans la victoire également. Nos régions ont du talent, la NBA le sait, alors profitez bien de ces joyaux avant qu’ils ne s’envolent…