Ce soir à 20h, Zaccharie Risacher débute ses Playoffs avec la JL Bourg, face à Nanterre. A un peu plus d’un mois de la Draft, il est l’heure de frapper un grand coup !

Hier soir, Tidjane Salaün nous a donné une merveilleuse définition du mot timing, en lâchant son plus gros match de la saison. Ouverture des Playoffs, face à une équipe championne d’Europe et invaincue depuis 25 matchs, cinq jours après la Lottery de la Draft. Bien ouej mon pote.

Si Tidjane est projeté – pour l’instant – aux alentours de la quinzième place de la Draft, Zaccharie Risacher plafonne pour sa part toujours sur le podium potentiel, juste derrière un autre Français, Alexandre Sarr. Traduction ? Les Playoffs sont le théâtre parfait pour se montrer toujours plus, et pour confirmer tout le bien que pense la NBA du très jeune ailier de la JL Bourg.

Les Playoffs théâtre parfait, avec une première scène face à Nanterre, attention ça pique. Ça pique car cette saison les Nanterriens ont l’avantage face à Bourg (2-1), avec comme particularité d’en avoir collé plus de 100 à la défense bressane à deux reprises, au match retour entre les deux équipes et lors de la Leaders Cup. Le groupe de Pascal Donnadieu semble taillé pour emmerder celui de Frederic Fauthoux mais pour marquer la progression du club du 01 il faudra passer l’obstacle venu d’Ile de France. Zaccharie Risacher ? On l’a vu particulièrement en forme ces dernières semaines après un bon gros coup de mou en sortie d’hiver, et le match de ce soir doit être la première brique de sa dernière construction française. Faire de gros Playoffs, monter le niveau quand le niveau monte, voilà l’objectif de Rizak Junior.

20h ce soir à Ekinox, et le retour de l’analyse du Panini en pre-game. Tidjane a lancé le duel à distance hier soir, à Zaccharie de lui répondre ce soir !