Yao Ming n’est plus le président de la fédération chinoise de basket

Véritable icône du basket chinois depuis plus de 20 ans, Yao Ming a décidé de démissionner de son poste de président de la fédération. Raison invoquée : des résultats sportifs en dessous des attentes.

Depuis la prise de fonction de Yao Ming il y a sept ans maintenant, le basket chinois n’a pas vraiment brillé sur la scène internationale. Bien au contraire.

24e à la Coupe du Monde 2019 qui s’est déroulée à la maison, 29e en 2023, aucune participation aux Jeux Olympiques (absent en 2020 et 2024), et seulement 5e et 8e à la FIBA Asia Cup que la Chine avait l’habitude de remporter. Seul succès depuis 2017 : une première place aux Asian Games en 2018, suivie d’une médaille de bronze quatre ans plus tard.

Ce bilan est beaucoup trop faible aux yeux de Yao Ming, qui a donc décidé de quitter son poste de président de la fédération chinoise de basket selon Xinhua Sports.

Yao Ming has stepped down as president of the Chinese Basketball Association (CBA) and vice chairman Guo Zhenming was appointed the new chief. pic.twitter.com/iWHxKpJ3Gq

— Xinhua Sports (@XHSports) October 31, 2024

Yao Ming parle “d’une décision personnelle”, mais assure qu’il continuera de “soutenir le basket chinois à l’avenir”. Désormais, le poste de président sera occupé par Guo Zhenming.

Source texte : Xinhua Sports