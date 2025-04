C’est finalement le Heat de Miami qui affrontera les Cavs au premier tour des Playoffs. Une affiche intrigante mais plutôt en 2022, alors que cette fois-ci les Cavaliers semblent avoir pris deux kilomètres d’avance. Encore faudra-t-il gagner des matchs, et la rédac s’est donc mouillée sur cette série en apparence un peu déséquilibrée.

Nico M.

Le Heat est devenu la première équipe 10e de conférence à se qualifier pour les Playoffs NBA. L’occasion ou jamais d’accrocher une nouvelle bannière au plafond de la salle car je ne vois pas Miami passer le premier tour cette année. Autant je ne serais pas surpris de voir la bande d’Erik Spoelstra titiller un peu les Cavs en mettant une bonne grosse défense en place et de l’impact physique façon Heat Culture, autant la différence entre les deux équipes en matière de puissance offensive devrait rapidement boucler la série. De plus, en cas de matchs serrés, on sait à quel point Cleveland est capable de dérouler, tandis que le Heat est devenu spécialiste des trous d’air dans les quatrièmes quart-temps cette saison. Allez, je donne un match à Miami parce que je les aime bien, mais pas plus. Cavaliers 4, Heat 1.

Giovanni

J’en donne un au Heat. Pas parce que je les aime hein, loin de là. Mais parce que c’est le Heat, parce que Spo, parce que Bam, Herro, Wiggins, Davion Mitchell, la Heat Culture… assez de talent et d’envie pour prendre un match à une équipe qui a d’autres objectifs que de tout donner pour sweeper tout le monde. Vous le voyez ce match à la noix où Miami a 27 points d’avance au deuxième quart et où Kenny Atkinson laisse Vincent Collet coacher et faire rentrer Emoni Bates un peu trop tôt ? Spoiler, ce sera le Game 3, le seul que Miami va gagner. Cavs 4, Heat 01.

Nico V.

Est-ce que les Cavaliers vont assumer leur statut de chef de l’Est ? Ce n’est pas sûr à 100%. Est-ce que la Heat Culture peut faire vaciller Cleveland sur ses propres terres ? Il faut l’envisager. Tyler Herro, des statistiques de patron durant 5 matchs sur les 7 possibles ? Attention à ne pas le négliger. Bam Adebayo qui use de son expérience pour mettre Evan Mobley face à des responsabilités qu’il ne peut assumer ? Voilà une audacieuse prédiction. Le meilleur Mitchell de la série, un certain Davion ? Prescience de précision. Erik Spoelstra qui réalise de la magie avec un feutre à 3,50€ et une tablette effaçable ? Un pronostic pas impossible. Je ne suis pas complotiste, je pose simplement des questions. Cavaliers 3, Heat 4.

Robin

Le LeBronico ! Alors comptons les points à la manière du Glorious King. Les Cavaliers sont sa franchise de coeur : 1-0. Le Heat est la première équipe avec laquelle il a décroché un titre : 1-1. Il est passé deux fois à Cleveland : 2-1. Ses coéquipiers à Miami étaient probablement encore plus forts : 2-2. Il est le meilleur joueur de l’histoire des Cavs, pas du Heat : 3-2. Son plus beau titre est celui de 2016 : 4-2.

Cavs 4, Heat 2. C’est pas moi qui le dit, c’est le roi des trends TikTok.

Timéo

Fervent supporter de la franchise au plus beau titre de l’histoire du sport US (j’insiste), vous pouvez vous douter du prono qui va suivre. Oui les Cavs se sont parfois montrés fébriles en post-season, on se souvient des lumières trop brillantes pour Jarrett Allen. Seulement à l’époque, JB Bickerstaff était à la tête de ce jeune troupeau, aucun ajustement tactique, beaucoup trop de “hero-ball”. Aujourd’hui c’est Kenny Atkinson aux manettes, énorme game changer dans l’Ohio. Cleveland réalise la deuxième meilleure saison de son histoire, on en laisse un au Heat sur un plan de jeu génial d’Erik Spoelstra, mais sinon, ce ne sera qu’une mise en jambe pour Darius Garland et les siens (j’ai peur de la curse en écrivant ça). Cavaliers 4, Heat 1.

Alex T

Bravo au Heat pour avoir réussi à se sauver deux fois de suite au Play-in à l’extérieur. Ils ont repoussé les vacances de quelques jours mais les Cavs vont vite leur rappeler l’écart de niveau entre le top de l’Est et les équipes bien mid du Play-in. On a eu tendance à sous-estimer cette équipe de Miami dans le passé mais sans Playoffs Jimmy pour les porter, la réalité du terrain va être brutale. Cavs 4 – Heat 0

Clément

On le connaît ce Heat, qui souffle le chaud et le froid, est exécrable pendant la saison régulière, fait kiffer pendant les Playoffs puis après c’est à pile ou face. Une véritable relation toxique avec ses fans, pendant que les Cavs, sûrs de leur fait, vont plier ça assez tranquillement, non sans se faire un peu peur de temps en temps. Mais ils semblent bien supérieurs dans tous les aspects du jeu et semblent hors d’atteinte pour les hommes de Spo. Cavs in 6 pour ce LeBronico. Bucks in 6 pour Brandon Jennings. Cavaliers 4, Heat 2.