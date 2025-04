[replay] La séquence lunaire entre Jeff Van Gundy et Nikola Jokic

Assistant de Tyronn Lue qui a aidé les Clippers à avoir une défense élite cette saison, Jeff Van Gundy est l’une des premières armes de Los Angeles pour tenter de ralentir Nikola Jokic. Littéralement.

Séquence lunaire dans le Game 1 d’hier soir entre Jeff Van Gundy et le Joker.

Dans la dernière minute du temps réglementaire, alors que le score indiquait 96-95 en faveur de Los Angeles, Jamal Murray a réussi à provoquer un turnover sur Kawhi Leonard. La balle est sortie en touche et a atterri dans les mains de Van Gundy, assis sur le banc. C’est à ce moment-là que Jokic a voulu prendre le ballon pour jouer vite. Sauf que JVG n’a pas voulu lui rendre.

JVG having a moment in April with Alonzo Mourning and Nikola Jokic 27 years apart is kind of funny. pic.twitter.com/uQtBEagBW0

— Steve Jones Jr. (@stevejones20) April 19, 2025

Jokic voulait rapidement jouer la remise en jeu pour ne pas laisser le temps aux Clippers de challenger l’action (revoir à la vidéo). Van Gundy a donc tenté de garder le ballon. Au final, l’équipe de Los Angeles a pu demander la vidéo aux arbitres mais la balle a bien été rendue aux Nuggets.

Cette séquence rappelle un peu celle de 1998 quand Jeff Van Gundy – alors coach des Knicks – a fini accroché à la jambe d’Alonzo Mourning lors d’une baston entre New York et Miami.

Clairement, JVG n’a pas changé depuis.

Jeff Van Gundy 🤝 Never letting go pic.twitter.com/jshcUSnS7S

— Whistle (@WhistleSports) April 19, 2025