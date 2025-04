“Foutre le bordel” chez les Clippers, le job de Russell Westbrook

C’est l’une des storylines très intrigantes de la série Nuggets – Clippers : Russell Westbrook affronte son ancienne équipe de Los Angeles. Connaissant bien les joueurs des Clips, Brodie a déjà montré qu’il pouvait être décisif. Et il n’a pas l’intention de s’arrêter là.

On peut dire beaucoup de choses sur Russell Westbrook. Et hier soir encore, lors du Game 1 face aux Clippers, on a eu droit à la “Russell Westbrook Experience” avec ses montagnes russes habituelles (15 points à 5/17 au tir). Mais surtout, Russ a été l’une des raisons de l’énorme victoire des Nuggets en prolongation, sortant plusieurs actions bien clutch !

On pense d’abord à son 3-points dans le corner – grand ouvert – dans les dernières secondes du temps réglementaire, lui qui a puni la défense des Clippers pour donner deux points d’avance (98-96) aux siens.

Et puis surtout, il y a cette perte de balle provoquée sur James Harden qui a définitivement fait basculer le match en faveur de Denver.

“Je connais ce système” a déclaré Russ après le match. “Ils ont un joueur qui roll très bien vers le panier en Zubac, ils ont des joueurs qui coupent bien, des gars qui peuvent finir les passes lobées. Mon job est d’être le low man et de trouver des moyens pour, excusez mon langage, foutre le bordel.”

Foutre le bordel, Russell Westbrook l’a fait contre son ancienne équipe hier soir.

Les Clippers ont avant tout perdu ce match parce qu’ils ont laissé échapper une ribambelle de ballons (20 !) tout en accordant des rebonds offensifs cruciaux dans le money-time. Dans chacun de ces deux aspects du jeu, Westbrook a été essentiel (4 rebonds offensifs, 2 interceptions).

Alors que Michael Porter Jr. a été fixé au banc de touche par David Adelman, Russell Westbrook a joué 34 minutes au total tout en étant sur le terrain pour toutes les possessions importantes (10 points dans le quatrième quart et prolongation). Un énorme signe de confiance de la part d’Adelman, qui a payé lors de ce Game 1.

“Il a été absolument incroyable sur le plan défensif. Il jouait le rôle de free safety sur le terrain. Je pense qu’une grande partie des raisons pour lesquelles les Clippers ont perdu des ballons, même si ce n’est pas lui qui les a forcés, c’est la façon dont il s’est démené et a eu un impact sur le jeu, il était génial pour nous.” – David Adelman

Bref, Russell Westbrook a joué un bien mauvais tour à son ancienne équipe des Clippers. Une mini-revanche pour lui, en attendant peut-être de gagner la série.

