Deux franchises NBA sont, de loin, les favoris des bookmakers pour remporter le titre NBA. Le Oklahoma City Thunder, qui a largement dominé la saison régulière, et les champions en titre : les Boston Celtics. Zoom sur les cotes de notre partenaire Parions Sport en Ligne.

Les Cleveland Cavaliers ont impressionné cette saison. Ils ont terminé la régulière à la première place de la Conférence Est avec 64 victoires. Pourtant, pas grand monde ne croit à une bague dans l’Ohio cet été. Les bookmakers de Parions Sport en Ligne misent en effet sur le Oklahoma City Thunder et les Boston Celtics.

Les cotes de champion chez Parions Sport en Ligne

Thunder : 2.70

Celtics : 2.90

Cavs : 7.00

Lakers : 13.00

Warriors : 17.00

Nuggets : 25.00

Clippers : 25.00

Knicks : 25.00

Wolves : 50.00

Rockets : 75.00

Pacers : 75.00

Bucks : 100.00

Grizzlies : 300.00

Pistons : 400.00

Heat : 750.00

Magic : 800.00

Les Lakers ont la quatrième cote la plus faible juste devant les Golden State Warriors et les Denver Nuggets, et derrière les Cleveland Cavaliers. Les Houston Rockets, pourtant deuxièmes de la Conférence Ouest, ne sont “que” dixièmes derrière, notamment, les Minnesota Timberwolves.

