Nouvelle nuit de NBA et en ce soir d’Halloween, ce sont huit équipes qui vont tenter de surprendre leur adversaire. Voici un tour d’horizon des quatre affiches à l’honneur ce soir, au rythme des plus grands classiques du cinéma d’horreur.

Le programme du soir :

Memphis Grizzlies – Milwaukee Bucks à 1h

Dallas Mavericks – Houston Rockets à 1h30

Utah Jazz – San Antonio Spurs à 2h

Los Angeles Clippers – Phoenix Suns à 3h30

L’Exorciste

Attention ! Ici, on ne compare pas ce Grizzlies – Bucks au classique sorti en 1973, mais bien à l’ignoble remake sorti en 2023. C’est un peu ce qu’on ressent quand on regarde ce début de saison des Bucks.

On s’attend à voir une franchise qui a pour ambition de terroriser ses adversaires, mais dans les faits pas du tout. On se retrouve devant les matchs à cause de la gloire passée de la franchise et on sait que ça ne va pas être bien, mais un miracle est vite arrivé.

Au final, tout comme le remake de l’Exorciste, on savait que ça n’allait pas être bien, on s’est mis devant et c’était nul.

Rendez-vous à 1h du matin pour voir si les hommes de Doc Rivers vont continuer à se complaire dans leurs mauvaises performances ou s’ils vont enfin se décider à rendre les lettres de noblesse d’une belle franchise.

Sur un ton plus sérieux, l’infirmerie est peut-être le point le plus terrifiant de cette rencontre. Khris Middleton sera absent et devrait être rejoint par Marcus Smart et Desmond Bane, blessés lors de la rencontre face aux Nets.

American Nightmare

À 1h30, les Fusées décollent en direction de Dallas (vu la distance entre les deux villes, elles pourraient prendre le bus, question d’empreinte carbone, mais là on s’écarte du sujet). Les Rockets comptent faire vivre un cauchemar américain au Slovène Luka Doncic, et à sa bande composée de Klay Thompson et Kyrie Irving. Une rencontre entre des artistes de la balle orange est attendue. Outre les trois noms évoqués, Houston compte dans son effectif Jalen Green et Alperen Sengun. En bref, que des joueurs qui peuvent faire de belles choses balle en main. Quoi de mieux que de les relier à un film où tout est autorisé, l’espace d’un instant ?

Si tout se passe bien, on peut passer un très bon moment devant ce match comme c’est le cas devant le premier opus d’American Nightmare. Mais si les tirs ne rentrent pas, attention à la purge.

Dans le noir

Spurs et Jazz sont plongés dans l’obscurité en ce début de saison. D’un côté, San Antonio possédait une belle hype avant la reprise, mais la réalité du terrain est bien différente. Les Texans ont du mal à se mettre en place à l’image d’un Victor Wembanyama à côté de ses baskets. D’ailleurs, le Français n’est même pas certain de jouer ce soir après un petit bobo hier. Au mieux, il pourrait sortir des coins les plus sombres du Delta Center pour terrifier les joueurs du Jazz.

En parlant d’Utah, ce qui nous terrifie, c’est leur bilan. Un joli 0 pointé en ce début de saison, pour quatre défaites. Une blessure au dos de Lauri Markkanen histoire de davantage noircir ce tableau déjà bien sombre. Le Finlandais pourrait manquer le rendez-vous face aux Spurs. Taylor Hendricks, victime d’une terrible blessure à la jambe il y a quelques jours, est lui d’ores et déjà forfait pour le reste de la saison.

Rendez-vous à 2h pour voir si cette rencontre peut nous réserver une belle surprise ou si elle va juste rejoindre les nombreux matchs oubliables que nous propose une saison NBA.

Conjuring

Quoi de mieux pour finir cette soirée terrifiante que de reprendre l’un des plus grands classiques du cinéma d’horreur à savoir Conjuring.

À 3h30, les Suns du Slim Reaper Kevin Durant – un nom qui fait déjà froid dans le dos – partent à Los Angeles pour défier les Clippers, à l’Intuit Dome, une salle qui semble abriter une véritable malédiction.

Les Voiliers sont très forts à l’extérieur, eux qui ont gagné chez les Nuggets et les Warriors. Pourtant, une fois chez eux, impossible de remporter le moindre match. Pire encore, les Clips ne parviennent pas à finir les rencontres. Deux matchs à domicile, deux défaites dans le clutch. D’abord face aux Suns en prolongation puis hier soir face aux Blazers.

Alors, les Angelinos parviendront-ils à lever cette malédiction avec leur première victoire à domicile, ou la faucheuse au numéro 35 frappera-t-elle à nouveau ? Les réponses au bout de la nuit.