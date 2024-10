Cette nuit, les Clippers ont joué leur premier match à l’Intuit Dome et la nuit aurait pu être belle si un certain Kevin Durant n’en avait pas décidé autrement dans les derniers instants du temps réglementaire.

Cette nouvelle saison marque le début d’une nouvelle ère pour les Clippers. Finie la cohabitation avec les Suns à la Crypto.com Arena, place à l’Intuit Dome, une salle flambant neuve qui leur est dédiée.

Pour inaugurer cette nouveau bâtiment à la pointe de la technologie, les Voiliers – amputés de Kawhi Leonard – recevaient les Suns de Kevin Durant, Bradley Beal et Devin Booker.

Première chose qu’on peut noter : l’ambiance au sein l’Intuit Dome. Une atmosphère électrique remarquée par les spectateurs sur place, mais aussi par tous les observateurs.

Sur le plan du jeu, la première mi-temps est à sens unique avec une équipe de Phoenix qui prend rapidement 14 points d’avance.

Évènement intéressant à noter toutefois, le grand retour de Nicolas Batum. Le Français fait un match plutôt discret (2 points, 2 rebonds, 2 passes), mais les fans apprécient toujours autant sa présence.

Nicolas Batum entre en jeu ! 🇫🇷 pic.twitter.com/6DVhgKQuo5

— Tibo D Shelby 🕸🦋 (@MNThibault_) October 24, 2024

À -14 donc, on pense que le match est plié. C’est sans compter l’horrible retour des vestiaires proposés les Suns. Après sept minutes de jeu dans le 3ème quart-temps, les Cactus ont perdu sept ballons et ne sont pas bien meilleurs quand il s’agit de défendre leur panier.

De l’autre côté, James Harden prend la barre des Voiliers et permet aux Angelinos de recoller au score. De quoi nous promettre un money-time de folie. Money-time au cours duquel Kevin Durant est le premier à craquer face à l’arme secrète de l’Intuit Dome “The Wall“. L’armada de fans prête à tout pour déconcentrer n’importe quel tireur sur la ligne des lancer-francs.

Voici « The Wall », la nouveauté de la salle des Clippers en mode universitaire avec des fans qui font tout pour déconcentrer les shooteurs 😭❤️pic.twitter.com/i9zYUYN7Uq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 24, 2024

0/2 pour KD qui ne se laisse pas abattre. C’est ce même Kevin Durant qui envoie le match en prolongation avec un shoot sur la truffe d’Amir Coffey.

Vous savez comment il s’appelle ? pic.twitter.com/DsHwIfUhj8

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 24, 2024



James Harden a l’occasion d’offrir la victoire aux Clippers, mais il oublie de regarder l’horloge et doit prendre un tir dans la précipitation, ce qui n’est pas super pratique, vous en conviendrez.

Premier match à l’Intuit Dome et première prolongation, il n’y pas à dire, les Clippers savent accueillir.

Durant cet overtime, la rencontre tend vers une succession de fautes en faveur des Suns et les Cactus sont adroits sur la ligne de réparation. Pourtant, les Clippers s’accrochent comme ils peuvent, un tir à 3-points de Derrick Jones par-ci, une pénétration de Norman Powell par-là, mais au final, c’est aux lancer-francs que le match se décide.

Avec deux points de retard, James Harden ne convertit qu’une seule de ses deux tentatives. Les Clippers sont K.O et ne se relèveront pas.

Score final : 116 – 113.

Kevin Durant finit à 25 points et 7 rebonds, bien épaulé par Bradley Beal (24 pions à 8/12) tandis que Devin Booker a été bien plus discret, handicapé par un problème de fautes.

Le bourreau des Clippers a quand même laissé un mot sympa concernant l’Intuit Dome histoire de saluer le taff fait par Steve Ballmer :

“Steve Ballmer a fait du bon travail avec cette salle. C’est incroyable, elle fait probablement partie des meilleures où je suis allé.” – Kevin Durant

“Steve Balmer did a great job with this arena, it’s incredible, probably the best one i’ve been in.” – kevin durant

pic.twitter.com/7VrE8FsLk2

— Jamal Cristopher (@JamCristopher) October 24, 2024