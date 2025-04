Cette nuit le match entre les Hornets et le Jazz était sans nul doutes le moins excitant du programme. Cette affiche de gros nullos a pourtant accouché d’un record assez notable, puisqu’il concerne le meilleur passeur de l’histoire de la NBA.

Parmi les records intouchables en NBA, les 15 806 passes décisives de John Stockton semblent assez tranquilles.

Pour autant, le rookie du Jazz Isaiah Collier a déterré cette nuit un record vieux de 41 ans, en offrant sa 416è passe décisive cette saison, soit une de plus que Tonton Johnny lors de sa saison rookie en 1984-85. Pour aller chercher le Hall of Famer il reste donc… 15 400 passes à donner, une broutille, d’autant plus que si John Stockton a pu compter toute sa carrière sur son acolyte Karl Malone, Isaiah pourra quant à lui s’appuyer sur John Collins, le premier qui prend cette phrase prem’ deg’ prend un coup de pied au cul.

Isaiah Collier (416 AST) passes John Stockton for the most assists by a rookie in @utahjazz franchise history 🔥

— NBA (@NBA) April 1, 2025



Le rookie du mois en février continue de performer cette saison (8,1 points, 3,3 rebonds et 6,1 passes), et donne de belles perspectives au Jazz en vue du futur, le tout à quelques semaines d’une Draft qui pourrait voir Cooper Flagg débarquer dans l’Utah.

Most assists in a rookie season since 2019-20:

488 – Ja Morant

419 – Isaiah Collier (6 games left)

387 – Jaden Ivey

356 – Cade Cunningham

345 – Josh Giddey

341 – Andrew Nembhard

336 – Scoot Henderson

— The Lead (@TheLeadSM) April 1, 2025



Encore six matchs pour donner le sourire au Jazz et à ses fans, et la conclusion de cet article qui va surtout nous permettre d’écrire qu’Isaiah doit mettre un dernier coup de collier. On est des gamins.