Encore une belle nuit de NBA qui se termine, avec ce matin deux équipes de Los Angeles qui ont le sourire, tout comme un rookie français ou encore un sniper au front étendu. Mais finies les énigmes à la Père Fouras, envoyez plutôt le récap de la nuit.

Les résultats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Dans un match qui PUAIT le tanking, le Jazz a réussi à ne pas gagner face aux Hornets.

Les Pacers ont remporté le Halburtonico, à moins que ce ne soient les Kings qui aient perdu le Domantico.

Victoire solide des Clippers à Orlando, Ivica Zubac a graillé floridien.

Le Heat a dominé facilement les Wizards, le contraire aurait été étonnant.

Jordan Poole a battu le record de 3-points en une saison pour un joueur des Wizards, si tu t’en fous lève la main.

Victoire des Celtics à Memphis, deuxième défaite en deux matchs pour Tuomas Iisalo.

Derrick White a battu le record de 3-points en une saison pour un joueur des Celtics, on s’en fout “un peu moins”.

Le Thunder a gagné le Joshgiddico, à moins que ce ne soient les Bulls qui aient perdu le Alexcarusico.

Défaite à domicile des Mavericks face aux Nets, Nico Harrison dit que c’est à cause du poids de Luka Doncic.

Les Lakers ont fini par se défaire des Rockets, grâce notamment à un gros duo en sortie de banc (Gabe Vincent et Dorian Finney-Smith) et à un LeBron qui a sorti le contre de la nuit dans le money time.

Alex Sarr en a fortement bavé face à Bam Adebayo (3/17 au tir).

Tidjane Salaün s’est montré contre le Jazz ! 12 points, 4 rebonds, 3/3 du parking, faut faire ça jusqu’à la fin de saison maintenant.

Moussa Diabaté n’a eu droit qu’à quelques minutes.

Nico Batum a noirci la feuille de stats, sauf au scoring.

Ousmane Dieng est porté disparu.

Le highlight de la nuit

LEBRON WITH THE INCREDIBLE BLOCK TO HELP SEAL THE WIN ‼️ pic.twitter.com/jUogxghSXR

— NBA (@NBA) April 1, 2025

