Vous l’attendez tous, chaque année, quand les rayons du soleil réapparaissent pour mettre en lumière… la nullité de certaines équipes de NBA. La nullité ou la stratégie, c’est selon, car à partir du mois de mars certaines défaites s’apparentent à de savantes victoires. Bienvenue dans le monde merveilleux du tanking, là où les pires équipes de NBA sont récompensées de chances supplémentaires pour enfin sortir du marasme. Vivement la Draft, et ce matin on compte les survivants après un Hornets – Jazz des plus hypants.

Les résultats de la nuit

Le Tankathon 2025 :

Bonne opération du jour : Jazz, Wizards, Pelicans

Se farcir tous les films de la sélection du Festival de Cannes, ne manger que des steaks végétaux, s’envoyer un Hornets – Jazz du mois de mars en intra-veineuse. Voilà à peu près les trois actes les plus courageux qui soient dans une vie, et inutile de vous dire qu’on n’a testé aucune de ces trois tentatives de suicide. Cette nuit en tout cas, le Jazz a réussi son pari, perdre face aux immondes Charlotte Hornets (portés par Miles Bridges on le rappelle), alors que les Wizards ont, comme le Jazz, assuré leur place sur le podium final du Tankathon en perdant dans les grandes largeurs face au Heat, qui doit sûrement se dire ce matin qu’il est devenu un contender grâce à cette victoire. Autres grands gagnants de la nuit ? Les Pelicans, qui ont dans le même temps shutdown leur saison et vu les Hornets leur offrir une chance d’aller gratter une place au finish dans ce Tankathon de toute bôté.

Mauvaise opération du jour : Hornets, Nets

On en parlait juste au dessus, si la victoire des Hornets a permis notamment à Tidjane Salaün de se montrer (3/3 du parking), on se serait bien passé de cette victoire pas du tout essentielle. Charlotte voit les Pels revenir à deux petits matchs, et perdre le bénéfice de cette troisième place en partant de la fin serait synonyme de choke au buzzer. Un peu plus bas donc plus haut, les Nets n’ont pas réussi à perdre contre Dallas et perdent ainsi une belle occasion de se rapprocher des Sixers dans cette course à qui sera le plus nul.

Les affiches de la nuit prochaine

1h30 : Hawks – Blazers

1h30 : Knicks – Sixers

1h30 : Bucks – Suns

2h : Spurs – Magic

2h : Bulls – Raptors

2h : Grizzlies – Warriors

4h : Nuggets – Wolves

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon