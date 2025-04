Au soir d’une saison bien difficile où seules les défaites ont été pour eux plus nombreuses que les blessures, les Pelicans de New Orleans ont annoncé cette nuit la fin de la saison de Zion Williamson et C.J. McCollum. Vite, la Lottery.

Les Pelicans sont sur le point de terminer la deuxième pire saison de leur histoire, et si le pick de Draft récupéré lors de la prochaine Lottery n’est pas très haut, genre Top 3, on pourra définitivement ranger cette saison 2024-25 au rayon des déchets non-recyclables. Brandon Ingram a fini par partir, Trey Murphy a été bon mais s’est blessé, Zion Williamson n’a joué que 30 matchs, Dejounte Murray 31, Herbert Jones 20… Merci Yves Missi, seul rayon de soleil de l’année en Louisiane, mais désolé ça ne fait pas vraiment rêver. C’est donc dans ce contexte de morosité que la franchise de NOLA a annoncé la fin du bal pour ses deux meilleurs joueurs.

Zion Williamson (back bone contusion) and CJ McCollum (foot contusion) will miss the rest of the season pic.twitter.com/Aw3AMiQ4XE

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 31, 2025



Sommes-nous vraiment étonnés ? Oui et non, puisque très honnêtement tout le monde se moque des Pels en cette fin de saison, à peine savons-nous que Cooper Flagg doit actuellement prier très fort pour ne pas se retrouver dans le Bayou à la prochaine Draft. Les Pelicans, eux, vont pouvoir terminer leur saison avec Kelly Olynyk, Bruce Brown ou Karlo Matkovic en leaders, une phrase qui nous oblige à reprendre un Smecta avant d’enchainer sur le prochain article. Next, et à l’année prochaine messieurs.