Nouvelle attendue mais pas moins étonnante cette nuit en provenance de New York : le vétéran P.J. Tucker va signer un contrat de deux ans avec les Knicks, à bientôt 40 balais.

Après deux 10-Day contracts, sortes de CDD de la NBA, PJ Tucker (40 ans au mois de mai) va donc terminer la saison avec les Knicks, et il va même y signer pour… deux ans, selon les infos de Shams Charania.

Les Knicks pourront donc compter sur un renfort de poids en termes d’expérience pour les Playoffs, mais attention Tim Thibodeau, il ne faudra pas omettre la question de l’âge de PJ. En effet, si 40 est le nombre de bougies que le rugueux poste 4 soufflera en mai, c’est aussi le nombre de minutes que le coach des Knicks donne en moyenne à ses leaders, moyenne basse.

Blague à part, l’ancien 3 ans D des Raptors, des Suns, des Rockets, des Bucks, du Heat, des Sixers et des Clippers apportera toute sa hargne et, parfois, ses tirs dans le corner, tout en allant chercher, peut-être, des records de longévité puisque l’on rappelle que celui qui est né cinq mois après LeBron James n’est qu’à 34 800 points environ de le dépasser au classement des meilleurs scoreurs all-time en NBA.