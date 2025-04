Petite stat intéressante cette nuit du côté des Celtics, puisque lors de l’énième victoire de la franchise cette saison, à Memphis, Derrick White est devenu le joueur bostonien à avoir rentré le plus de tirs à 3-points en une saison. Une preuve de plus du talent de l’ancien arrière des Spurs, et de l’abondance des dangers dans la franchise du Massachusetts…

Il détenait déjà le prix du front le plus large de la NBA, mais cette fois-ci la reconnaissance est toute autre. Avec son panier n°246 du parking, Derrick White est donc devenu le sniper le plus prolifique à 3-points sur une saison avec les Celtics. Une stat pas si étonnante que ça au vu de l’époque dans laquelle nous vivons, phrase de boomer, notamment lorsque l’on voit les noms de trois des cons premiers au classement ci-dessous…

Payton Pritchard, Jayson Tatum, Derrick White. Trois joueurs de la saison en cours, qui devraient d’ailleurs terminer aux trois premières places de ce classement en fin de saison, déso Isaiah Thomas mais tout va trop vite. Jayson Tatum et Payton Pritchard qui sont d’ailleurs à la lutte avec Derrick White pour rafler le record dans une douzaine de jours puisque les trois fêlés du bocal se tiennent en six petits tirs.

246 3-POINTERS 🔥

Derrick White now holds the @celtics record for 3PM in a season! 👏👏 pic.twitter.com/AEA55RDPym

— NBA (@NBA) April 1, 2025

Assez probable que les trois se lancent dans une mini battle dans les prochains matchs, ce qui donnera un minimum d’enjeu à la fin de régulière des Celtics, déjà assurés de finir deuxièmes de la Conférence Est cette saison.