Jalen Green et Paolo Banchero élus joueurs de la semaine en NBA

Comme chaque lundi, la NBA vient de récompenser deux joueurs pour leurs belles performances de la semaine dernière. Les heureux élus : Jalen Green et Paolo Banchero.

L’arrière des Rockets a aidé son équipe à conserver son rythme effréné, Jalen Green tournant à quasiment 29 points, 7 rebonds et 4 passes de moyenne sur la semaine. Houston a battu Atlanta, Utah et Phoenix, et reste sur une superbe série de 12 victoires en 13 matchs. Les Rockets ont ainsi solidifié leur deuxième place à l’Ouest (49 victoires – 26 défaites, deux matchs d’avance sur Denver).

Dans la Conférence Est, Paolo fait tout ce qu’il peut pour porter une équipe du Magic très limitée offensivement. Banchero a aidé à relancer Orlando cette semaine en tournant à plus de 30 points, 7 rebonds et 4 passes de moyenne. Le Magic a battu les Lakers, les Hornets et les Kings, pour une défaite contre Dallas. La bande de PB5 est actuellement huitième à l’Est (36-39) et peut encore espérer finir septième en vue du play-in tournament.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Ils ont aussi reçu des votes :

Ouest : Luka Doncic et Austin Reaves (LAL), Shai Gilgeous-Alexander (OKC), James Harden (LAC) et Alperen Sengun (HOU).

Est : OG Anunoby (NYK), Scottie Barnes (TOR), Josh Giddey et Coby White (CHI), Tyrese Haliburton (IND), Tyler Herro (MIA) et Donovan Mitchell (CLE).

Source texte : NBA