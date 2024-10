Une salle flambant neuve, une équipe enfin disposée à évoluer dans son propre espace. Les Clippers ont joué cette nuit à l’Intuit Dome (ex-Forum d’Inglewood). Une arène qui n’a pas manqué de marquer les esprits sur les réseaux sociaux, grâce à des innovations technologiques énormes.

Peut-on parler d’une révolution ? Oui, tout du moins pour les Clippers. Enfin, l’équipe de Los Angeles ne doit plus partager la Crypto.com Arena avec ses bruyants et historiques voisins, les Lakers. Découverte en pré-saison, la salle a proposé un show encore plus impressionnant lors du premier match des Clippers, face aux Suns. À commencer par l’utilisation de l’écran à 360 degrés faisant le tour de la salle, plus grand et animé que les Deux-Sèvres. Ça file le tournis.

The Intuit Dome is here. This is beautiful. pic.twitter.com/a5QzIwbmCL

The Intuit Dome opener. pic.twitter.com/zWJd3KaIy2

Ce que l’on attendait aussi, au-delà de l’aspect technique et de la grandeur des infrastructures, pensées comme une sorte de “hub” pour les fans, avec des terrains extérieurs, ce sont les fans, justement. Et pas n’importe lesquels. Ceux du “Wall”. Cette tribune derrière le panier remplie de supporters ayant pour mission d’ambiancer vocalement la rencontre et pousser leur équipe. Steve Ballmer a pensé cet espace en voulant une atmosphère plus intense, plus européenne dans l’esprit, là où les fans donnent littéralement leurs voix pour la formation qu’ils soutiennent. Le résultat ? De belles images, quelques chants, mais encore des progrès à faire pour ne serait-ce qu’effleurer le niveau des fans en EuroLeague. On apprécie néanmoins l’initiative qui pourrait, à terme, amener une nouvelle manière de supporter en NBA.

Clippers owner Steve Ballmer pulled up to The Wall, the new fan cheering section at the Intuit Dome 😂 pic.twitter.com/EyRrJd1cRQ

De quoi impressionner Kevin Durant, charmé par l’ambiance mise en place et le boulot de Steve Ballmer, dans des propos recueillis après la rencontre.

“Incroyable. J’ai adoré jouer ici. J’ai trop aimé leur Wall. C’est génial. Steve (Ballmer) fait un travail énorme avec cette franchise.” – Kevin Durant

Pour aller dans les détails, on se doit aussi de dire que l’enceinte n’a pas encore utilisé l’ensemble de ses technologies. On pense notamment aux LEDs installées sous tous les sièges, qui peuvent fournir des effets lumineux géniaux lors de certains événements. Et vous pourrez venir avec 10% de batterie, des prises USB sont disposées sur tous les sièges. En somme ? On a hâte d’en voir plus !

Every single seat at the Intuit Dome has a built in light that looks like it can change colors. Every seat also has a USB-C charger pic.twitter.com/JcgjivWWh9

