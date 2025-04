En cette période de Playoffs, l’actu NBA est riche sur comme en dehors des parquets. Et elle dépasse le cadre des 16 équipes participant à la postseason. Alors on a rassemblé ici quelques-unes des infos récentes qui sont un peu passées sous les radars.

Un maillot de Kobe Bryant vendu 7 millions de dollars

Le premier maillot qu’a porté Kobe Bryant en NBA, en tant que rookie aux Lakers lors de la saison 1996-97, est parti aux enchères pour la somme record de 7 millions de dollars. Jamais un objet lié au Black Mamba n’avait atteint une telle valeur selon Sotheby.

Russell Westbrook touché au pied

Victime d’une inflammation au niveau du pied gauche, Russell Westbrook n’a joué que neuf minutes dans la lourde défaite des Nuggets face aux Clippers la nuit dernière. Selon ESPN, Russ s’est blessé à l’échauffement. C’est un coup dur supplémentaire pour une équipe de Denver à la profondeur limitée et qui doit déjà faire avec la blessure à l’épaule de Michael Porter Jr..

Troy Weaver rebondit chez les Pelicans

Ancien dirigeant des Pistons où il n’a pas laissé un grand souvenir, et récemment passé par les Wizards, Troy Weaver est le nouveau vice-président des opérations basket des Pelicans, et devient ainsi le bras droit du nouveau boss des Pels Joe Dumars.

Ja Morant innocenté dans l’affaire de la baston avec un ado

De retour à l’infirmerie, Ja Morant peut au moins se consoler en se disant que ses soucis judiciaires sont derrière lui. Dans l’affaire de la baston avec un ado (Joshua Holloway) au domicile de la star des Grizzlies, un juge du Tennessee a en effet décidé de mettre fin aux poursuites en retenant la légitime défense.

Isaiah Stewart toujours blessé…

Victime d’une inflammation du genou, l’intérieur des Pistons Isaiah Stewart a manqué le Game 3 face aux Knicks la nuit dernière, après avoir déjà raté le deuxième match. Il n’a joué que 19 minutes au total depuis le début de la série contre New York. Quand reviendra-t-il ? Difficile à dire, mais on sait qu’il aurait bien voulu être sur le terrain hier…

