Après Jimmy Butler la veille, dont on a eu des nouvelles semi-rassurantes il y a quelques minutes, c’est cette fois-ci Ja Morant qui nous a gratifié d’une arabesque dont on se serait bien passé. Décidément…

Tout se passait pour le mieux pour les Grizzlies. Scotty Pippen Jr. avait lâché une première mi-temps à la Steph Curry (23 points), Ja Morant avait embrayé au second quart-temps, Luke Kennard avait même tapé le buzzer de la mi-temps pour donner 26 points d’avance à Memphis. Tout parfait on vous dit.

Oui mais non, car quelques minutes avant la mi-temps un fait de jeu était venu foutre en l’air la soirée des fans des Grizz. Une contre-attaque, Luguentz Dort qui glisse et Ja Morant qui le percute et la hanche qui cogne bien fort sur le parquet…

Pas d’intention de faire mal ici, mais les images sont assez violentes et si Ja a fini par se relever pour tirer ses lancers et quitter le parquet sous les chants de MVP, il était logiquement absent au retour de la pause pipi. Jimmy Butler mercredi, Ja Morant jeudi, on peut arrêter la série s’il vous plait ?..