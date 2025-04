Nouvelle tragique dans le monde du basket : hier, le fils de l’ancien joueur NBA Gilbert Arenas – Alijah (18 ans) – a été victime d’un grave accident de voiture. Il est depuis plongé dans un coma artificiel…

Shams Charania nous a appris l’horrible nouvelle hier, un peu après 20h. Alijah Arenas, prospect cinq étoiles d’ESPN, a percuté un arbre et une borne incendie très tôt ce jeudi matin à Los Angeles, avant d’être sorti de sa voiture par des habitants du quartier puis emmené à l’hôpital.

Five-star prospect and USC commit Alijah Arenas was involved in a serious car crash early Thursday morning, hospitalized and placed into an induced coma, sources tell ESPN. Arenas, 18, is the son of former NBA star Gilbert Arenas.

Arenas, qui s’est engagé avec USC en NCAA pour la saison prochaine, est depuis plongé dans un coma artificiel. Il s’était fait remarquer au célèbre McDonald’s All-American Game en début de mois, mais aujourd’hui son avenir basketballistique est en suspens. Et à vrai dire, c’est bien loin d’être la chose la plus importante à l’heure actuelle.

Les dernières informations nous indiquent qu’Alijah Arenas est dans un état stable et qu’il n’a pas subi de fracture. On espère avoir d’autres nouvelles positives au plus vite…

Source texte : ESPN