Nicolas Batum (Clippers) en facteur X ultime contre les Nuggets !

Auteur de 12 points cette nuit dans le match 3 des Clippers face aux Nuggets, Nicolas Batum a été une pièce majeure de la large victoire des siens (117-83). Une habitude pour Batman. Entre “facteur X” et “fan favorite”, il n’y a qu’un pas.

On ne fait que parler de la nouvelle génération, de cette vague tricolore talentueuse qui ne cesse de s’abattre sur la Grande Ligue, mais ils sont où nos vieux briscards ? Ceux qui, en premier, ont fait dire “croissant, oui oui baguette” à toute la NBA ?

La fanbase des Clippers a peut-être une réponse à nous donner.

9 points à 53% au tir (uniquement des tirs pris derrière la ligne à 3 points), 3,7 rebonds et 1,3 contre de moyenne en 22 minutes par match sur la série, Nicolas Batum continue de produire en tant que vétéran chez les Clips, tout en faisant hurler son public californien.

The loudest this building has been all season. Listen to THIS 👇

What an avalanche to end the quarter.

Nico Batum puts the Clippers up 7 to end the 1st. pic.twitter.com/SvYnto98Lu

— Grant “Money” Mona (@Gmona48) April 25, 2025

En plus avec Nico, on sait très bien que la ligne de stat n’est que la partie émergée de son impact réel, tant notre Batman national ne manque pas d’envie quand il s’agit de faire le sale boulot. Aide défensive, déplacement pour libérer des espaces en attaque, Batum est peut-être le joueur qui colle le plus à la définition d’un facteur X, de quoi très vite devenir un chouchou des fans.

Depuis son retour cet été et encore plus avec sa performance d’hier (12 points à 67% au tir, 5 rebonds, 2 assists et 3 contres), la Clippers Nation est en amour complet devant ce charme à la française.

“Si personne n’est là pour moi, je sais que Nic Batum le sera”

If nobody got me, I know Nic Batum got me

Can I get an amen?

— ZubacSZN (@213clipset) April 25, 2025

Même Jamal Murray y est allé de ses louanges envers l’ailier de 36 ans :

“Batum est fou ! Il shoote ses “no-dip” à 3-points (tir sans redescendre la balle, ndlr.), met une pression tout terrain. Il a quel âge ? 36 ans ? DAMN ! […] Il est leur facteur X pour l’instant.”

Batman a donc retrouvé son Gotham après une petite escapade non voulue à Philly, et il semble que ses habitants se sentent bien plus en sécurité avec l’homme masqué de leur côté.