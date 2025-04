C’est l’une des images de la nuit dernière, et elle n’est pas belle du tout : Ja Morant est sorti sur blessure après avoir percuté Luguentz Dort dans les airs. Le joueur du Thunder assure que sa faute n’était pas intentionnelle, et se défend contre ceux qui l’accusent d’être un “dirty player”.

On vous remet la séquence ici, pour ceux qui ne l’ont pas encore vue ou qui ont besoin de la revoir. La scène se passe alors qu’il reste trois minutes et vingt secondes à jouer en première mi-temps.

Malheureusement, voici ce qui peut se passer quand vous avez un tank comme Lu Dort qui glisse, et qui percute l’un des joueurs les plus athlétiques de la NBA – avec 21 kilos de moins – en pleine course. La chute fait très mal et malheureusement, Morant ne s’en remettra pas.

Immédiatement, sur les réseaux sociaux, l’étiquette de “dirty player” a été collée au front de Lu Dort, qui possède un historique en la matière et qui est l’un des défenseurs les plus physiques de toute la NBA. Mais le joueur du Thunder s’est défendu après le match. Il assure qu’il n’y avait rien d’intentionnel dans son geste, et que c’est la faute à pas de chance.

“C’est dur. J’espère évidemment qu’il va bien. J’étais en train de revenir en défense, j’ai essayé de m’arracher pour mon équipe. Je courais vite, je me suis arrêté d’un coup. Je ne savais pas qu’il était derrière moi et j’ai glissé. J’ai essayé de jouer le ballon, mais on s’est rentrés dedans et il est tombé. J’espère qu’il va bien. Je ne voulais pas le percuter comme ça”.

Si les images font flipper, on voit assez clairement Lu Dort glisser sur l’action, ce qui écarte la possibilité d’une faute intentionnelle. Et c’est probablement pour cela que les arbitres n’ont pas donné de faute flagrante à Dort. Néanmoins, ça n’empêche pas certains de pointer du doigt le défenseur d’OKC.

“Ils peuvent dire ce qu’ils veulent” a ajouté Dort par rapport à ses détracteurs. “Le plus important, c’est qu’il (Morant) se soit levé et qu’il ait tiré les lancers francs. Quand il était sur la ligne, je l’ai checké et je me suis excusé. Ce n’est jamais bon quand un bon joueur comme lui se blesse.” – Lu Dort

Ja Morant doit passer des examens concernant sa hanche ce vendredi, et est très incertain pour le Game 4 de la série samedi soir.

Source déclaration : Memphis Commercial Appeal

Quatre choses :

– Faut aller voir un ophtalmo si on voit pas que Lu glisse sur l’action, il perd l’équilibre et percute Ja dans une position complètement non-naturelle donc c’est pas fait exprès

