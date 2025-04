Auteur de 30 points, 7 rebonds et 9 passes décisives cette nuit, Jalen Brunson a fait du Jalen Brunson pour porter New York à la victoire à Detroit. De quoi faire taire de nombreux fans des Pistons un peu trop insolents.

“Fuck you, Brunson ! Fuck you, Brunson !”

Pendant une bonne partie de la soirée, la première en Playoffs pour eux depuis 2019, les supporters des Pistons ont envoyé des mots doux à Jalen Brunson. Le meneur des Knicks s’est fait des ennemis dans le Michigan depuis le début de la série, lui qui commence à se faire une réputation de floppeur à travers sa tendance à chercher constamment les fautes.

The crowd. Is chanting.

“Fuck you Brunson” pic.twitter.com/ELmisQGCkl

— Ku (@KuKhahil) April 24, 2025

Dans cet environnement hostile, c’est néanmoins Brunson qui a eu le dernier mot.

30 points, 7 rebonds, 9 passes pour la star de New York, qui a en plus assumé son nouveau statut de Clutch Player de l’Année. Après avoir donné sept points d’avance sur un lay-up à une minute de la fin, Jalen a même pris le temps de regarder le public et de mettre son doigt derrière l’oreille, histoire de dire : ‘bizarre mais j’entends plus rien là’.

Jalen Brunson a réussi à faire taire toute une fanbase gonflée à bloc pour le retour des Pistons en Playoffs. C’est ce que font les grands joueurs quand on les chauffe un peu trop.

“Jalen, il prend ça comme des applaudissements. Il vit pour ce genre de moments.” – Tom Thibodeau

After being named Kia NBA Clutch Player of the Year yesterday…

Jalen Brunson dropped 10 points in final 4:10 tonight to lift the @nyknicks to a 2-1 series lead! 🙌 #KiaClutch https://t.co/cx6WtBmc62 pic.twitter.com/zyiRCjzHOx

— NBA (@NBA) April 25, 2025

Source déclaration : conférence de presse d’après-match