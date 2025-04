Jalen Williams sur Alex Caruso : “Il a changé le cours du match”

Dans l’incroyable comeback du Thunder face aux Grizzlies cette nuit, un homme a particulièrement fait la différence côté Oklahoma City. Indice : il est chauve et porte un bandeau. On parle évidemment d’Alex Caruso.

Peut-on être le héros d’un match de Playoffs quand on termine avec seulement 10 points au compteur ? La réponse est oui, la preuve avec Alex Caruso.

Le divin chauve du Thunder a été le principal acteur du comeback exceptionnel d’OKC (29 points). C’est lui qui a foutu un bordel pas possible en deuxième mi-temps – le pauvre Jaren Jackson Jr. confirmera – et tout particulièrement dans le quatrième quart-temps, avec plusieurs actions décisives en défense (3 interceptions, 1 contre, 3 rebonds).

Comme un symbole, c’est Caruso qui a provoqué cette perte de balle cruciale de Scotty Pippen Jr. à 40 secondes de la fin, alors que Memphis pouvait encore égaliser (111-108). Et comme un symbole, c’est encore Caruso qui a mis le couvercle sur le match en donnant cinq points d’avance de l’autre côté du terrain.

Alex Caruso is just incredible.

Some of the best hands in the world. pic.twitter.com/aXjOJynzEn

— Thunder Film Room (@ThunderFilmRoom) April 25, 2025

En conférence de presse d’après-match, tout le monde a souligné l’impact de Caruso dans la victoire du Thunder. À commencer par son copain Jalen Williams :

“Il a changé le cours du match pour nous, c’est certain. Il sait comment gagner. Il a fait partie d’équipes qui ont gagné. C’est un compétiteur et c’est évidemment pour ça qu’il est ici”.

Même son de cloche du côté du coach d’OKC Mark Daigneault, qui n’est plus du tout surpris par la capacité de Caruso à bouleverser le scénario d’une rencontre, même en Playoffs.

“Il change chaque match auquel il participe. Il est comme ça tous les soirs, il est comme ça dans un match de pré-saison, il est constamment engagé dans la compétition et il n’est pas du tout affecté par la grande scène ou la pression du match.”

Recruté l’été dernier pour apporter expérience, défense et ADN de champion (il a gagné le titre en 2020 avec les Lakers), Alex Caruso coche aujourd’hui toutes les cases. Il a aidé le Thunder à devenir une véritable forteresse cette saison, c’est un superbe connecteur des deux côtés du terrain, et montre sur la scène des Playoffs à quel point il peut être important.

Pas pour rien qu’on l’appelle le divin chauve.

Alex Caruso 4th quarter masterclass pic.twitter.com/rOWvxKT8tB

— Real Sports (@realapp_) April 25, 2025

Source déclarations : conférence de presse d’après-match