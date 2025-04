Mené de 29 points à trois minutes de la mi-temps, OKC a pourtant trouvé les ressources pour revenir et remporter ce match 3 à l’extérieur contre les Memphis Grizzlies. Un comeback historique, le deuxième plus gros en presque 30 ans de tracking action par action.

Cette nuit OKC a donc remonté un retard de 29 points pour aller s’imposer sur les terres des Grizzlies (108-114).

Celle-là, même le PSG n’aurait pas osé se la prendre.

La chute de Ja Morant en fin de première mi temps a malheureusement eu son rôle à jouer là dedans, mais quand même, un différentiel de -35 points… on ne peut raisonnablement pas mettre toute cette remontada historique sur le dos d’un seul fait de jeu.

OKC COMEBACK FROM DOWN 29 PTS TO STEAL GAME 3 🤯🤯

Thunder lead series 3-0 ⚡️ pic.twitter.com/pyGAF2Zuqm

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 25, 2025

Oui, historique, le mot est tout trouvé. 29 points remontés en un match de Playoffs, c’est seulement la deuxième fois que ça arrive depuis 1997, année à laquelle la NBA a commencé à traquer ce genre de statistiques.

Mais alors qui étaient les premiers ? Vous ne serez pas surpris d’apprendre que les Warriors de Steph, Klay, Dray et Kevin Durant sont impliqués et qu’ils ont… subi un plus gros comeback encore, il y a 6 ans de ça.

Revenons en 2019, premier tour de Playoffs, nous sommes dans le troisième quart-temps du match 2 entre Clippers et Warriors. Les Dubs mènent de 31 points grâce à leur superteam dans une Oracle Arena grondante, qu’est ce qui pourrait mal se passer ?

Pas mal de choses visiblement, puisque sous l’impulsion d’un Lou Williams en mode patron, les Clippers vont remonter petit à petit, avant de prendre le lead grâce à un tir du parking de Landry Shamet à 15 secondes du buzzer, sur une passe de… Shai Gilgeous-Alexander.

Landry Shamet drills the go-ahead 3-pointer with 15.9 seconds remaining to earn tonight’s #KiaTopPlay! #ClipperNation #NBAPlayoffs pic.twitter.com/VoJFA1kBcJ

— NBA (@NBA) April 16, 2019

Le Canadien a donc été acteur des deux plus grosses remontada de l’histoire des Playoffs. Dans des rôles bien différents, tant le Shai de l’époque (rookie en 2019) semble à des années lumières désormais du potentiel MVP que l’on connait aujourd’hui à OKC. On va quand même vérifier, par acquis de conscience, pour voir s’il SGA n’est pas furtivement passé dans un effectif barcelonais en 2017, ça pourrait expliquer pas mal de choses.

Source texte : Fox Sports