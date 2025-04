Après avoir explosé Memphis lors des deux premiers matchs de la série, le Thunder s’est retrouvé à son tour au fond du trou avec 29 points de retard. La différence avec les Grizzlies ? Oklahoma City a réalisé un comeback historique pour finalement s’imposer. Allez, petite séance replay.

Si vous n’étiez pas devant le match cette nuit, ou si vous avez quitté ce dernier pour aller dormir alors que le score indiquait 69-40 pour les Grizzlies, cette vidéo est faite pour vous.

En l’espace de six minutes, revivez l’incroyable comeback du Thunder, qui a donc réussi à combler un écart de 29 points en un peu plus d’une mi-temps, pour finalement s’imposer 114-108. La blessure de Ja Morant a été l’un des tournants du match mais ça n’enlève rien à l’exploit du Thunder.

Down 29-points late in the 2nd quarter…

Watch every @okcthunder bucket as they STORM all the way back to take a 3-0 series lead! ⛈️⛈️ pic.twitter.com/hl3jASk2pU

— NBA (@NBA) April 25, 2025

C’est tout simplement le deuxième plus gros comeback en Playoffs NBA depuis 1997.

Source texte : NBA