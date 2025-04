Une nouvelle ère est arrivée. L’ère des Stormers de Toulouse. Premier Masters de la saison et grande première à ce niveau pour la nouvelle équipe française, qui étrennera pour l’occasion ses nouvelles couleurs au Japon. On streame !

Après une saison 2024 ponctuée par une défaite – encore ! – sur le fil face à Worthy de Jong – encore ! – et son équipe d’Amsterdam, les plus grands spécialistes français du 3×3 sont de retour pour égayer nos week-ends. Franck Seguela, récemment upgradé troisième joueur mondial, son poto médaillé olympique Jules Rambaut, Paul Djoko et Hugo Suhard, quatre mousquetaires unis comme les quatre doigts d’une main qui n’en compterait que quatre, quatre soldats qui n’auront qu’un objectif cette saison : marquer de leur empreinte le World Tour.

Première étape donc : Utsunomiya dès demain, et un opener qui rassemblera ni plus ni moins que toutes les meilleures équipes du monde. Les Serbes, satanés serbes, qui s’affronteront d’ailleurs tous dans la même poule (Ub, Liman et Partizan), si ça gagne pas ça débarrasse. Amsterdam et son leader dont on n’ose même plus écrire le nom, les Champions d’Europe autrichiens de Vienne, les Américains de Miami, les médaillés olympiques lituaniens ou encore la formation de Riffa, bref le très très haut du panier pour ce premier Masters de la saison.

Toulouse y affrontera Riffa et Londres demain lors de la phase de poule, avant de croiser en cas de qualif pour les quarts avec, logiquement, Vienne ou Amsterdam, ça y est le mal de ventre revient. Avant cela ? 8h20 et 10h30 pour suivre les deux matchs de Franck, Jules, Paul et Hugo, pour préchauffer ensemble !