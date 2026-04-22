Après une nouvelle grosse soirée de Playoffs, un nouvel Apéro TrashTalk est servi. Cette fois-ci on part dans la Conférence Ouest, du côté de San Antonio et Los Angeles.

Une bien belle chaîne YouTube !

Les Spurs ont vécu une soirée très compliquée voire cauchemardesque, avec notamment la blessure de Victor Wembanyama, face à des Blazers qui ont montré qu’ils étaient prêts pour les joutes de Playoffs. Les Lakers ont une fois de plus jouer un vilain tour à des Rockets incapables de hausser leur niveau de jeu. Deux coups de tonnerre à l’Ouest en une soirée. On se pose pour analyser tout ça et se projeter sur la suite.