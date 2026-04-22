Les Spurs n’ont pas seulement perdu un match de basket hier soir. Ils ont aussi perdu Victor Wembanyama, victime d’une commotion après une grosse chute en début de match. Son absence s’est rapidement ressentie des deux côtés du terrain, et San Antonio devra trouver des solutions ASAP pour rebondir.

Blessure : Victor Wembanyama victime d’une lourde chute

Autant être clair tout de suite : compenser la perte d’un joueur comme Victor Wembanyama est impossible. Il est trop dominant, trop impactant, pour que son absence ne soit pas pénalisante. Ce qu’il apporte aux Spurs en matière de dissuasion défensive et de gravité en attaque est unique, et donc par définition irremplaçable. Mais San Antonio doit s’adapter au mieux pour éviter que tout s’écroule.

Stat rassurante : les Spurs ont remporté 12 matchs sur 18 sans Victor Wembanyama durant la saison régulière, dont un face aux Blazers il y a tout juste deux semaines. L’équipe de Mitch Johnson a donc montré qu’elle était capable de gagner sans son Alien et qu’elle avait beaucoup de ressources.

Point moins rassurant : Portland a su profiter de l’absence de Victor pour appuyer là où ça fait mal dans le money-time. Ils ont dominé au rebond offensif (15 en tout), ils ont scoré plusieurs paniers à l’intérieur et n’ont pas hésité à attaquer le panier, l’une de leurs grandes spécialités (3e de la NBA au nombre de drives par match en régulière, 58,1 sous l’impulsion de Deni Avdija). Et de l’autre côté du terrain, l’attaque des Spurs a connu un gros trou d’air sans la menace que représente Wemby.

Sans Victor Wembanyama, comment les Spurs peuvent-ils rebondir ?

« On parle souvent de la mentalité ‘next man up’, mais c’est toute l’équipe qui doit step-up, car il laisse un vide énorme autant en attaque qu’en défense. On ne sait pas combien de temps il sera absent. Mais on… pic.twitter.com/dCZDYcEKTQ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 22, 2026

Luke Kornet Time

Dans leur malheur, les Spurs ont la chance d’avoir l’un des meilleurs pivots remplaçants de toute la NBA : Luke Kornet.

Champion NBA avec Boston en 2024, Kornet a été impeccable derrière Victor cette saison, et a haussé son niveau de jeu quand le Français était absent (8 points, 6 rebonds, 3 passes et presque 2 contres). Alors bien évidemment, il n’apporte pas la même dissuasion défensive que Wemby – personne n’en est capable – ni la même menace sur le plan offensif (loin de là, surtout en matière de spacing/3-points). Mais on peut toujours compter sur lui pour répondre présent quand son nom est appelé.

Dernier exemple en date ? Hier soir. 10 points, 9 rebonds dont 5 offensifs, 2 passes et 2 interceptions en 28 minutes de jeu, avec un impact global positif (+/- de +11). Précieux des deux côtés du terrain, Kornet sera logiquement titulaire dès le Game 3.

« Tout le monde doit step-up »

On adore Luke Kornet et ce qu’il apporte à San Antonio, mais le message après la défaite du Game 2 était clair dans le camp Spurs : il faudra avant tout un effort collectif pour s’en sortir sans Victor Wembanyama.

« On parle souvent de la mentalité ‘next man up’, mais c’est toute l’équipe qui doit step-up » a par exemple déclaré De’Aaron Fox. « Il laisse un vide énorme autant en attaque qu’en défense. On ne sait pas combien de temps il sera absent. Mais on doit être prêts à jouer sans lui. »

Même son de cloche chez Devin Vassell.

« Nous devons tous nous mobiliser. Nous savons ce que Vic apporte à l’équipe et nous avons déjà joué sans lui à plusieurs reprises cette année. Nous savons que tout le monde va devoir step-up. C’est un vide énorme à combler. »

Ce qui « rassurant » côté Spurs, c’est que l’équipe est profonde et que beaucoup de joueurs ont une marge de progression par rapport à leur performance du Game 2. Devin Vassell n’a pas mis le moindre tir à 3-points, Stephon Castle a été maladroit au scoring (7/20 au tir), Keldon Johnson – probable Sixième Homme de l’Année – peut être bien plus impactant en sortie de banc, tandis que De’Aaron Fox était aux abonnés absents dans le money-time.

De’Aaron Fox est demandé à l’accueil

Justement, parlons de De’Aaron Fox.

C’est lui qu’on attend le plus sans Victor Wembanyama : il est All-Star, il a un contrat max, il fait partie des joueurs de San Antonio qui ont de l’expérience en Playoffs, et a été recruté pour sa capacité à step-up dans les moments importants. C’est lui qui doit montrer la voie, bien avant les jeunes Stephon Castle ou Dylan Harper.

San Antonio rebondira si le Renard parvient à prendre les choses en main au niveau du playmaking offensif. Cela ne veut pas dire envoyer 30 shoots mais plutôt mettre la pression sur la défense adverse, faire les choix qu’il faut, et démontrer du leadership. En novembre dernier, sans Wemby blessé, on avait salué la capacité de Fox à montrer la voie à travers plusieurs perfs XXL, dont un match à 37 points et 8 passes à… Portland. Début avril face aux Blazers, l’ancien joueur des Kings avait également compilé 25 points et 7 passes pour guider les siens sans Victor et Castle.

C’est ce joueur dont les Spurs ont besoin aujourd’hui, pas le Fox qui est passé au travers hier.

Zoom : De’Aaron Fox n’a pas répondu présent sans Wemby

Faut qu’on parle de De’Aaron Fox :

1) Wemby est OUT

2) T’es le seul membre du cinq qui a de l’XP en Playoffs

3) T’as un contrat max à 220 millions

Et quand y’a eu besoin de lui, y’a eu zéro réponse :

– pas de shoot clutch (1/6 dans le 4 QT)

– 1 point marqué dans les 9… pic.twitter.com/YFqvX3hcxG

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L’option small-ball avec Carter Bryant ?

Sans Victor Wembanyama, Carter Bryant a eu droit à 12 (bonnes) minutes de jeu dans le Game 2, lui qui a parfois été utilisé comme un pivot small-ball par Mitch Johnson. Ce même rôle, il l’avait notamment assumé dans le match face aux Blazers début avril où Wemby était forfait. Devinez quoi ? C’était son meilleur match de la saison : 17 points, 5 rebonds, 4 passes en 25 minutes.

De quoi se demander si Johnson activera l’option small-ball dans le Game 3.

« Nous avons clairement essayé cette option, et le staff va devoir se réunir pour analyser le match dans son ensemble. Pouvons-nous tenir tout un match en jouant ainsi, ou devons-nous faire appel à quelqu’un d’autre ? C’est le genre de discussions que nous allons avoir. Mais je pense que ces gars-là ont – tout au long de l’année et même ce soir – montré de bons moments en jouant ainsi. » – Mitch Johnson après le Game 2

Avec des intérieurs grands ou athlétiques en face comme Donovan Clingan et Robert Williams III, cette stratégie est néanmoins à double tranchant…

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