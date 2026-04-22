La Coupe du Monde 2031 sera organisée en France !

La FIBA vient de l’annoncer : après délibération, les droits d’organisation de la Coupe du Monde masculine 2031 sont attribués à la France ! La compétition aura lieu du 29 août au 14 septembre 2031, à Lyon, Lille et Paris. Cocorico !!!

Magnifique ! L’élite du basketball mondial dans l’Hexagone pour 15 jours de balle orange dans trois villes de France, et pour un vainqueur sur le toit de notre planète. La FIBA vient tout juste de communiquer : la Coupe du Monde de basket 2031 aura bien lieu chez nous, avec trois cités retenues pour accueillir les matchs : Lyon, Lille et Paris (la capitale accueillera la phase finale en exclusivité).

🚨 OFFICIEL : LA COUPE DU MONDE 2031 DE BASKET AURA LIEU EN FRANCE !

Les matchs se dérouleront à Lille, Lyon et Paris (phase finale), du 29 août au 14 septembre ! https://t.co/46Un2TCZjD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 22, 2026

Une nouvelle grande annonce pour le basketball français, qui surfe bien évidemment sur les résultats collectifs majeurs des deux sélections (féminine et masculine) lors des précédentes éditions des tournois internationaux, notamment les Jeux Olympiques de Paris 2024. Nul doute que l’organisation sans accroc et la ferveur populaire énorme lors des derniers JO ont également contribué à donner une sacrée cote à la France.

Pour le basketball tricolore, l’évènement est de taille : les meilleurs basketteurs de la planète auront rendez-vous en France, et les retombées en termes de nombre de licenciés et de popularité pour la pratique pourraient être énormes, alors que la discipline surfe déjà sur la popularité énorme de Victor Wembanyama. À nous de jouer, pour préparer cette compétition du mieux possible !

Wemby dans son prime (27 ans) pour offrir la médaille d’or aux Bleus à la maison, j’y pense tellement fort. 😍🇫🇷

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