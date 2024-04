Ja Morant : la légitime défense retenue dans l’affaire des violences sur un adolescent

Si Ja Morant se fait discret ces temps-ci, il est toujours impliqué dans diverses affaires alors qu’il se remet de sa blessure à l’épaule. Parmi elles, il y a celle de l’été 2022, où une grosse embrouille a éclaté entre la star des Grizzlies et un adolescent de 17 ans nommé Joshua Holloway. Bonne nouvelle pour Morant : la légitime défense a été retenue.

Rapide rappel des faits : lors d’un match pick-up au domicile de Ja Morant en juillet 2022, le meneur star de Memphis a frappé Holloway au visage, avant que l’ami de Ja – Davonte Pack – n’en remette une couche en frappant également l’adolescent. Ce dernier a porté plainte pour agression, tandis que Morant s’est justifié en disant que l’ado lui avait envoyé le ballon en plein visage, soi-disant frustré de se faire martyriser en un-contre-un. Morant a ajouté qu’Holloway avait adopté un comportement menaçant, ce qui aurait provoqué – par réflexe – le coup de poing de Ja.

“Je l’ai frappé en premier, pour me protéger.” – Ja Morant

Visiblement, c’est la version du joueur des Grizzlies qui a été retenue par un juge du Tennessee.

In a court filing late Monday obtained by ESPN, the judge overseeing this case ruled that Ja Morant fairly acted in self-defense in the July 2022 altercation at his Memphis-area home and that he "enjoys a presumption of civil immunity" in the lawsuit. https://t.co/TLac6TWqu7

Avec la présomption d’innocence et les conditions juridiques actuellement en place dans le Tennessee, c’est au camp d’Holloway de prouver que Ja Morant est l’agresseur et qu’il n’a pas agi en état de légitime défense.

Cette décision du juge est une épine de moins dans le pied de Morant, mais l’avocat de Joshua Holloway n’a pas encore dit son dernier mot. La bataille juridique devrait se poursuivre dans les semaines à venir.

Source texte : ESPN