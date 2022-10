Allez, on clôt cette première semaine de NBA avec huit matchs au programme cette nuit. La bataille à l’Est continue de faire rage, mais ça on va le dire chaque soir. Les Sixers voudront éviter le 0-4, les Celtics viseront eux le 4-0.

# LE PROGRAMME

1h00 : Sixers – Pacers

Sixers – Pacers 1h30 : Heat – Raptors

Heat – Raptors 1h30 : Knicks – Magic

Knicks – Magic 2h00 : Rockets – Jazz

Rockets – Jazz 2h00 : Bulls – Celtics (en direct sur BeIN Sports 1)

Bulls – Celtics 2h00 : Grizzlies – Nets (en direct sur BeIN Sports MAX 4)

Grizzlies – Nets 2h00 : Timberwolves – Spurs

Timberwolves – Spurs 4h00 : Blazers – Nuggets

# À NE PAS MANQUER

Revanche entre le Heat et les Raptors à 1h30. Après les Cavaliers, les Nets et déjà le Heat il y a deux jours, les dinos retrouvent la chaleur de Miami cette nuit. Et pour l’instant, on ne peut pas dire que ce soit si bien parti : une victoire en trois matchs, on ne leur en tient pas encore rigueur évidemment mais il va falloir progresser. Scottie Barnes, rookie de l’année 2022, est blessé à la cheville et devrait manquer quelques matchs. On ne verra pas non plus Otto Porter, blessé aux ischios. Côté Miami, même situation et mêmes résultats : 2 défaites et une victoire contre des adversaires directs à l’Est, mais l’avantage face aux Raptors qu’ils viennent de battre. Pas mal d’absents pour le Heat, attention au coup de froid : Omer Yurtseven et Victor Oladipo sont toujours blessés, tandis que Nikola Jovic, aucun lien fils unique, et Caleb Martin sont suspendus après l’altercation entre les deux équipes samedi soir. Une échauffourée qui pourrait mettre encore un peu plus de tension dans ce match.

Boston va bien, trois matchs trois victoires et Boston veut continuer. Les Jay Brothers font actuellement très mal à la Ligue, au point que certains voient en eux le meilleur duo en NBA. Pas sûr qu’on ira jusque là, mais pourquoi pas ? En tout cas, ils rendent visite ce soir aux Bulls qui viennent de prendre 30 pions dans la tête par les Cavaliers de Donovan Mitchell. Petite inquiétude côté Chicago pour Alex Caruso, victime de douleurs aux ischios. Rien de bien grave, il est listé comme probable. À Boston, Al Horford devrait faire son retour après avoir regardé ses potes s’amuser face au Magic.

Les Grizzlies en quête de rachat après la claque subie face à Dallas ? Ça sera face au Big 3 des Nets et quelque chose nous dit que Ja Morant va encore sortir le grand jeu. 34,3 points de moyenne pour la star de Memphis sur ses trois premiers matchs. Les hommes au maillot noir peuvent-ils calmer le marsupilami du Tennessee ? Dillon Brooks, l’enfant terrible du FedExForum, est incertain pour cette rencontre alors que Seth Curry est déjà forfait pour Brooklyn.

Les Blazers peuvent-ils continuer sur leur lancée ? Après avoir battu les Kings et les Suns, Damian Lillard et consorts ont fait comme tout le monde en disposant des Lakers. Pas vraiment facilement, puisqu’il a fallu un comeback dans le dernier quart pour y arriver. On s’attaque ce soir à du lourd à l’Ouest, avec la réception des Nuggets de Nikola Jokic, qui ont enfin lancé leur saison en battant les Warriors puis OKC. Un vrai bel affrontement mais attention à la fatigue côté Blazers, en back-to-back. À l’heure où l’on écrit ces lignes magnifiques, aucun absent à signaler. Ça fait saliver, même s’il faudra se coucher très tard ou se lever très tôt pour en profiter.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT