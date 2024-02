Ce mercredi soir, Kevin Durant va faire son retour à Brooklyn pour la première fois depuis son transfert aux Nets il y a un an. Est-ce que la franchise de Brooklyn va lui rendre hommage ? En tout cas, KD estime qu’il n’a pas fait assez pour en mériter un.

Fidèle à lui-même, Kevin Durant s’est pris le chou avec des twittos ces derniers jours. Le thème : KD mérite-t-il une vidéo hommage des Nets pour son retour à Brooklyn? La superstar des Suns a donné son opinion sur le sujet, déclarant que “la soirée sera meilleure sans (hommage)”.

When I’m in tribute video discussions, the season has truly gone off the rails. https://t.co/OnZ15C5Mb9

— Adam Armbrecht (@AdamArmbrecht) January 28, 2024

Suite à cette interaction, KD s’est expliqué plus précisément au micro de Duane Rankin du Arizona Republic.

“Qu’est-ce que j’ai fait pour en mériter un (un hommage) ? Sérieusement ? Est-ce à cause de mon nom ? […] J’ai joué ici pendant trois, quatre ans et nous n’avons rien accompli qui mérite une célébration. […] Je ne pense pas mériter un hommage. Je n’ai pas joué assez longtemps ici. Je n’ai pas fait assez. Je n’ai pas laissé d’impact significatif.”

Dans une ligue où la plupart des joueurs sont constamment en recherche de reconnaissance, voilà une réponse qui a de quoi surprendre. Surtout de la part d’un joueur du standing de Kevin Durant.

Après tout, on parle d’un des meilleurs basketteurs de l’histoire de la NBA, d’un joueur qui a souvent illuminé le Barclays Center à travers ses performances individuelles, et qui a permis aux Nets de gagner leur première série de Playoffs depuis 2014. Son Game 5 face aux Bucks en 2021 – 49 points, 17 rebonds, 10 passes – reste encore dans les mémoires.

Posting one of Kevin Durant Greatest Games every day until he plays his 1st game for the Suns:

ECSF Game 5 Vs Bucks-

49 PTS

17 REB

10 AST

5 STL+BLK

16/23 FG (69.6 FG%)

4/9 3PT (44.4 3PT%)

81.6 TS%

Played all 48 minutes. pic.twitter.com/IcT29WhUFS

— RB (sunsrtrash) (@RyB_311) February 10, 2023

Néanmoins, comme le dit Kevin Durant, difficile de ne pas associer l’ère KD/Nets avec le mot “déception”. Arrivé en 2019 en compagnie de Kyrie Irving, Durant voulait amener Brooklyn au sommet de la NBA après deux bagues glanées aux Warriors (et son retour d’une rupture du tendon d’Achille). Le recrutement de James Harden début 2021 avait boosté encore un peu plus les ambitions des Nets, propulsés favoris pour le titre suprême.

La suite ? On la connaît.

Pour des raisons aussi diverses que variées, les Nets ont fini par exploser en plein vol. Harden est reparti, puis Kyrie et Durant ont suivi après avoir demandé leur transfert. Le bilan au final : deux campagnes de Playoffs pour KD avec Brooklyn, seulement une série gagnée, et des turbulences presque quotidiennes au sein de la franchise new-yorkaise.

En fin de compte, l’image la plus symbolique du passage de Kevin Durant à Brooklyn, c’est probablement celle où il mord la ligne à 3-points lors du Game 7 face à Milwaukee en 2021. L’un des plus grands What-if de l’histoire. Comme les Nets version Big Three.

It's been exactly one year since Kevin Durant knocked down this CLUTCH shot against the Bucks in what appeared to be a three pointer but was later ruled a two point shot due to KD's big toe being on the line 😬#NBATwitter #NetsLevelpic.twitter.com/vZ63ZFnfVw

— 𝐓𝐚𝐥𝐤𝐢𝐧' 𝐍𝐁𝐀 (@_Talkin_NBA) June 19, 2022

Source texte : Arizona Republic