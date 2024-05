Absent dans le Game 4 face aux Mavericks dimanche et jamais à 100% dans cette série du premier tour des Playoffs, Kawhi Leonard (genou) ratera également la cinquième manche de la nuit prochaine.

L’update quotidienne sur l’état de santé de Kawhi Leonard n’a pas révélé de surprise.

D’après ESPN, Kawhi ne s’est pas entraîné mardi à cause de son inflammation au genou, et ne sera pas sur le parquet pour le Game 5 crucial de cette nuit à Los Angeles.

Kawhi Leonard will miss his second straight game as he continues to treat inflammation in his right knee. https://t.co/z7rm6XMY9x

— Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) April 30, 2024

Rouillé pour son retour dans le Game 2 (après neuf matchs d’absence de suite), clairement pas lui-même dans le Game 3, Kawhi Leonard est resté à l’infirmerie pour le quatrième match à Dallas, match de folie remporté par les Clippers derrière les perfs XXL de Paul George (33 points) et James Harden (33 points).

Les deux stars, qui se comportent en patron en l’absence de Kawhi, voudront désormais enchaîner pour reprendre l’avantage dans la série 3-2. En face, Kyrie Irving est hyper chaud mais Luka Doncic – qui a bobo au genou – est plus en galère au niveau de son efficacité offensive (38,6% au tir, 26,5% à 3-points).

Rendez-vous la nuit prochaine (4h du matin) pour voir quel duo lâchera le plus de dingueries.

Source texte : ESPN