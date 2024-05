Après le reveal des All-NBA Rookie Teams hier soir, et un premier avènement – attendu – pour Victor Wembanyama, ce sont ce soir les All-NBA Defensive Teams qui ont été révélées. Ce qu’il faut en retenir ? Qu’il ne fera pas bon croiser la raquette bleue cet été…

C’est désormais officiel, la France possède donc deux des cinq meilleurs défenseurs de NBA cette saison. Seul ce fameux reveal se faisait attendre pour officialiser le tout, Rudy Gobert étant le meilleur défenseur de la saison et Victor Wembanyama son dauphin, mais on peut donc afficher partout ce visuel, montrant nos deux immenses intérieurs côte à côte, partageant l’affiche avec deux autres intérieurs (Anthony Davis et Bam Adebayo) et un extérieur, Herb Jones.

🚨 OFFICIEL : la All-NBA Defensive 1st team 2023-24 !

Rudy Gobert

Victor Wembanyama

Bam Adebayo

Herb Jones

Anthony Davis pic.twitter.com/sNLdsiSEIa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 21, 2024

🚨 OFFICIEL : la All-NBA Defensive 2nd team 2023-24 !

Alex Caruso

Jrue Holiday

Jaden McDaniels

Jalen Suggs

Derrick White pic.twitter.com/5SDka2C4iP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 21, 2024

Le détail des votes pour les All-NBA Defensive Teams 2023-24 : pic.twitter.com/kQDg5PmoCi

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 21, 2024



Pas vraiment de surprise pour ce scrutin , si ce n’est qu’on note l’absence de Giannis Antetokounmpo pour la deuxième saison de suite, celle de Joel Embiid car il n’a pas disputé assez de match, ou celle de Deandre Ayton car il ne le mérite pas. Ce qu’on remarque également, c’est que la NBA a officiellement abandonné toute idée de poste, puisque le premier cinq porte aux nues quatre intérieurs, alors que le deuxième récompense plutôt des “petits”. Petite la raquette française ne le sera en tout cas pas aux Jeux olympiques, puisque Vincent Collet aura le luxe d’envoyer ensemble les deux meilleurs défenseurs de la Ligue, pas sûr qu’on se rende compte de la puissance de cette phrase.

Rudy Gobert et Victor Wembanyama qui formeront donc la raquette de l’Équipe de France aux prochains Jeux Olympiques😋 https://t.co/putx2Lc5kp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 21, 2024



Les Rookies c’est ok, les défenseurs aussi, restent donc les All-NBA Teams demain soir à 20h, pour savoir si un petit Français se glissera dans la troisième. La cote est assez élevée cette fois-ci, mais impossible n’est pas Français.