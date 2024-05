NBA Playoffs 2024 : Wolves – Mavericks, la preview

Après la folie de ce dimanche, on se tourne vers les Finales de Conférence ! Et qui dit finales de conf’ dit forcément preview maison. Après Celtics – Pacers, place à Wolves – Mavs !

Ces Finales de conférence à l’Ouest sont inédites puisque c’est la première fois que les Wolves et les Mavs se rencontrent à ce stade. Deux équipes avec des défenses intelligentes et physiques. une équipe avec deux génies, l’autre avec Anthony Edwards et un Français parmi les meilleurs défenseurs all-time + un chat qui a faim de revanche. Ça va rivaliser d’ajustements tactiques et ça va être un régal. Allez, on preview tout ça !