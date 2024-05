NBA Playoffs 2024 : Celtics – Pacers, la preview

Après la folie de ce dimanche, on se tourne vers les Finales de Conférence ! Et qui dit finales de conf’ dit forcément preview maison. On commence avec Celtics – Pacers.

Si les Celtics étaient attendus à ce niveau de la compétition, on dit bonjour à nos copains les Pacers ! À quel point Indiana peut tenir dans cette série ? Est-ce que leur banc exceptionnel et leur attaque de feu pourra impacter Boston ? Et comment Joe Mazzulla va faire jouer son groupe sans Kristaps Porzingis, dans une série où les Celtics sont ultra favoris ? Entre dynamique, pronostic et point tactico-technique, voici la preview Boston versus Indiana !