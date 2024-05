Toujours à la recherche de leur nouveau coach, les Lakers ont quelques pistes concernant l’homme qui prendra la succession de Darvin Ham. Qu’en pense LeBron James ? Difficile à dire car visiblement le King ne s’implique pas dans le processus de recherche. Vraiment ?

C’est Shams Charania qui a apporté la dernière petite update dans le dossier “nouveau coach” des Lakers. L’insider de The Athletic assure que LeBron “n’est pas impliqué” dans le travail de recherche du futur coach, alors que son partenaire de podcast J.J. Redick, James Borrego et Sam Cassell semblent s’être démarqués après la première tournée d’entretiens.

Bon après je pense que tu parles évidemment à LeBron de ce qu’il pense de tel ou tel coach, faut pas déconner. Surtout quand un des coachs en question est un partenaire de podcast.

Virage fascinant concernant l’avenir court et long terme des Lakers.

Cette update de Shams va dans le même sens que celle apportée par Brian Windhorst d’ESPN récemment.

“LeBron ne s’implique pas dans le recrutement des coaches. Cela fait des années, pour beaucoup de coachs, il prend ses distances. […] Je sais qu’il y a cette croyance comme quoi c’est LeBron qui recrute et vire tous ces coaches, […] mais il ne veut pas être impliqué dans tout ça.”

LeBron pas impliqué dans la recherche du nouveau coach, really ? Quand on connaît l’influence du King et sa capacité à tirer les ficelles pour obtenir ce qu’il souhaite, même dans une franchise aussi prestigieuse que les Lakers, c’est quelque chose qu’on a tout de même du mal à croire.

On ne dit pas que LeBron va débarquer dans le bureau de Rob Pelinka pour lui mettre le couteau sous la gorge et le forcer à prendre tel ou tel coach (au hasard, J.J. Redick). Mais difficile d’imaginer LeBron ne pas donner son avis sur la situation, ses petites préférences, que ce soit directement ou à travers des messages subliminaux dont il est le grand spécialiste.

"I'm told LeBron James is not involved in the Lakers head coaching search…James has made it clear that this is the organization's decision, he's had no conversions with the Lakers about JJ Redick."

Petit élément de contexte : on rappelle que LeBron James peut être agent libre cet été et ainsi signer dans une autre franchise s’il le souhaite. On sait que les Lakers sont prêts à tout ou presque pour le prolonger, jusqu’à sélectionner Bronny James à la Draft de fin juin. Alors clairement, ils vont prendre leur décision concernant le nouveau coach en prenant en compte les éventuels souhaits de James, mais aussi de l’autre star Anthony Davis.

Comme le rappelle Shams Charania, LeBron James n’a pas toujours obtenu ce qu’il voulait avec les Lakers ces dernières années (Kyrie Irving, Tyronn Lue). Mais la situation contractuelle du King lui permet d’avoir un contrôle important sur la situation à Los Angeles cet été.

Source texte : The Athletic