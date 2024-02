13 petites minutes dimanche lors du All-Star Game et puis c’est tout. LeBron James a profité du break pour reposer sa cheville mais ça pourrait ne pas être suffisant puisqu’il pourrait manquer la reprise de la saison NBA ce jeudi.

Déjà absent face au Jazz pour le dernier match de saison régulière avant le All-Star Weekend, LBJ pourrait aussi être en costard face aux Warriors ce jeudi. La faute à une cheville gauche douloureuse qui lui fait défaut depuis longtemps, et qui lui assure une place sur l’injury report à quasiment tous les matchs.

LeBron James says the treatment he will undergo on his left ankle this week will “possibly” keep him out of the lineup for Lakers-Warriors on Thursday, after the All-Star break is over.

— Dave McMenamin (@mcten) February 19, 2024

LeBron continue de la soigner du mieux qu’il peut pour être présent à 100% d’ici le mois d’avril, l’objectif des Lakers étant clairement de refaire un run comme l’année dernière et toutes les décisions seront tournées vers cela, car une équipe composée de LeBron James et Anthony Davis sera toujours dangereuse sur une série en 7 arrivé le printemps. A 39 ans et 20 saisons dans les pattes, le corps est une machine fragile donc on peut comprendre et lui faire confiance au vu de l’entretien qu’il y apporte.

“Le plus important pour moi est définitivement ma santé, où est-ce que j’en suis et vers quoi l’équipe se penche. On tend vers la bonne direction. Clairement, avec notre équipe, ça a été une question de santé toute l’année. J’essaye de faire ce qui est le mieux pour et pour l’équipe.” – LeBron James

Si les Lakers ont réussi à atteindre les Finales de Conférence l’année dernière, c’est aussi grâce à une très bonne dynamique de fin de saison. Avec Gabe Vincent et Jarred Vanderbilt blessés, il faudra néanmoins encore attendre pour les voir au complet. Les purple and gold ont un coup à jouer dans cette Conférence Ouest de grand malade et ça passera par un Roi en bonne santé.

En attendant, le duel face aux Warriors se fera donc peut-être sans BronBron. L’échéance des 40 000 points ralentit quelque peu mais rien de grave, ce sera fait et l’objectif est ailleurs. Les Angelinos affrontent les Spurs en back-to-back ce vendredi et LBJ pourrait ne pas être là non plus face à Wemby. Rendez-vous plutôt dimanche à 21h30 pour le match face aux Suns ?

Source texte : David McMenamin, ESPN – TheRealGM