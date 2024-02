Stephen Curry : “Je ne pense pas être proche de la retraite”

Il est né en 1988 et a été drafté en 2010. Ça fait du mal à entendre mais Stephen Curry se rapproche de plus en plus de la fin de sa carrière. Fans de la baie et de NBA tout court rassurez-vous, puisque pour l’instant, ce sujet n’est pas d’actualité chez le chef !

Tradition du All-Star Game oblige, les joueurs les plus anciens passent par la case Questions Pour une Retraite. Un classique. Et pendant que LeBron pense à la retraite à 54 ans, que KD imagine que certains vont jouer jusqu’à la quarantaine, Stephen Curry va dans leur sens et ne se considère pas en être proche.

“A terme, ton corps te dira quand c’est le moment. Mais je ne pense pas que je suis proche de cela [la retraite, ndlr]”.

Quoi de plus logique quand on voit son niveau actuel. A bientôt 36 ans, le meilleur shooteur de l’histoire fait toujours partie des meilleurs joueurs de la NBA. La saison n’est clairement pas folle côté Warriors mais individuellement, il est toujours aussi influent. 28 points, 4,4 rebonds et 5 passes à 42% à 3-points en en prenant toujours 12 (!) par match, le tout avec une efficacité élite. Le chef conserve cette gravité impressionnante sans ballon qui permet de générer du mouvement dans toute l’attaque. Un modèle particulier où il est le moteur offensif sans nécessairement avoir le ballon entre les mains. Ce style de jeu peut aussi lui permettre de durer et de conserver une utilité à un âge très avancé pour des sportifs.

Un niveau qui se couple avec une éthique de travail de taré. Entre 2020 et 2022, Stephen Curry a clairement pris en masse pour être plus solide. Draymond Green – pas le dernier pour faire des éloges à son meneur – l’a justement souligné dans un podcast avec Paul George cet été. Une longévité au plus haut niveau qui devrait donc se poursuivre. Si j’étais un panier en 2027, je ne dormirais clairement pas sur mes deux oreilles. Il a sûrement l’intention de venir les martyriser encore un peu au vue de son niveau au shoot qui continue d’être exceptionnel. De quoi – si ce n’est pas déjà le cas – instaurer un record de 3-points inégalable ? On ne sait jamais le genre de phénomènes qui peut arriver mais on lui souhaite bon courage.

L’objectif est aussi d’aller glaner une cinquième bague avec Golden State qui le ferait rentrer dans un cercle très fermé. Il peut encore être au centre d’une équipe qui va loin en Playoffs et avec un management qui voudra tout donner pour maximiser ses dernières années, pourquoi ne pas aller chercher cet objectif. Encore une ou deux épopées et, allez, un peu d’air. Ouais on fait du PNL ouais, quoi de plus normal pour l’un des Splash Bros.

Profitons simplement de ce joueur et de cette génération. Les soirées NBA sur le League Pass ne seront plus les mêmes sans le chef alors dégustons les dernières saisons d’une légende de la Grande Ligue, tout simplement.

