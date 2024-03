Les Warriors avaient rendez-vous avec les Knicks pour confirmer leur excellente dynamique et la mission a clairement été un succès. Stephen Curry et ses potes ont assuré pour l’emporter au MSG 110-99 face aux Knicks, tout va bien dans la baie d’Oakland !

Ça va beaucoup mieux pour les Warriors en ce moment. Huit victoires en dix matchs, et cette nuit on a vu très vite qu’ils n’étaient pas là pour blaguer. Le pied sur l’accélérateur dès le début de match pour créer un écart qui ne disparaîtra jamais, sur les épaules d’un Stephen Curry en patron. 14-0 pour bien mettre l’ambiance (la clim), et tous les ingrédients qui vont faire de ce match une réussite californienne sont déjà plus ou moins là : la dureté, de la bonne défense, Jonathan Kuminga et un chef Curry au four et au moulin, au tir et au rebond.

56 points et 19 rebonds entre JK et Steph au final, qui vont assurer la victoire de leur équipe chacun dans leur registre. Deux tirs à 3-points bien clutchs pour le meilleur shooteur de tous les temps et deux and-one bien clutchs pour le meilleur Jonathan de tous les temps, n’en déplaise à Jonathan Daval nan on a rien dit. En défense c’est nickel, et en attaque il apporte une dimension physique impressionnante. Navré Monsieur Cohen, pas toi non plus, bien aimé le Flambeau ceci étant dit.

En parlant de flamme, Klay Thompson n’a pas manqué de sortir la torche en shootant dès qu’il en a eu l’occasion. Pas forcément de réussite mais on sent que son nouveau nouveau rôle en sortie de banc peut très bien lui aller. Une carte blanche totale au côté de Chris Paul pour animer cette second unit et créer du jeu. Malgré tout, c’est mieux de rentrer des shoots au basket, et ça n’a plus trop été le cas pour Klé alors que les Knicks se réveillaient enfin.

Un match de runs où chaque équipe a eu ses moments forts. Un coup New York arrivait à revenir aux alentours de cinq ou six points, un coup les Guerriers reprenaient la quinzaine de points d’avance. On a d’ailleurs bien cru que la Grosse Pomme remettrait les compteurs à zéro dans le quatrième quart mais les Dubs ont été trop solides. Le chef a collectionné les rebonds comme il collectionne les 3-points et c’est évidemment un compliment. 31 points et 11 rebonds à 8/18 du parking dont des shoots à 10 mètres avec 22 secondes sur la possession, une confiance de dingue, une confiance so Dubs. Un money time également très bien géré qu’il va d’ailleurs plier avec un écran pour Draymond Green qui file au panier… le monde à l’envers.

Bien secondé par Kuminga et ses 25 points à 12/19 le Chef, mais c’est avant tout une grosse victoire collective ce soir. Draymond Green est toujours aussi important en défense et à la création, Moody a bien défendu sur Brunson, Chris Paul apporte, Trayce Jackson-Davis a eu de bonnes minutes. Un groupe Warriors qui va bien et qui l’a encore montré cette nuit en s’imposant logiquement face à une équipe en recherche pour sa part d’un second souffle.

Côté Knicks on a canardé dans tous les coins avec un duo Hart – DiVincenzo à 5/21 à 3-points. Difficile d’en vouloir au J qui a apporté une grosse énergie réveillant son équipe à plusieurs reprises, l’autre J, Jalen Brunson, a fait ce qu’il a pu mais c’est insuffisant lorsqu’il manque encore… l’autre autre J, Randle, et OG Anunoby. Une nouvelle défaite pour NYK mais il faudra attendre de voir ce groupe au complet pour en tirer des conclusions. Les Bockers se sont battus jusqu’au bout mais sont restés un peu trop court pour aller réaliser un braquage qui aurait été digne du Joker dans le Dark Knight. Rendez-vous désormais face à Cleveland pour se montrer en tant que contender plus crédible… que la mort de Marion Cotillard dans Batman.