Avis aux plus jeunes de nos lecteurs, le titre que vous venez de lire est une référence à une chanson de Jacques Brel (“Vesoul”). Avis aux éminents spécialistes de démographie, Jacques Brel n’était bien sûr pas Français mais Belge. Et avis aux futurs rédacteurs qui nous lisent, voici comment torcher une introduction en ne faisant absolument aucun effort.

Quel match. Quel match merveilleux de Victor Wembanyama face au Thunder. 28 points, 13 rebonds, 7 passes, 5 contres, 2 steals. 5/7 du parking, un money time dantesque, et tout ça on le connait déjà par cœur, pas besoin d’antisèches. La meilleure manière de se remémorer cette nuit magique, cette nuit Catherine Laraesque ? Relire le résumé ci-dessus, déjà, puis s’envoyer les highlights ci-dessous en intra-veineuse pour la journée. Et après deux heures de perf vous commencerez peut-être à apercevoir, là, tout au bout de ce couloir blanc, les stats de Victor Wembanyama dans trois ans. 38 points, 17 rebonds, 7 passes, 6 contres et 4 steals par match, en 37 minutes pas plus. Oui on est dans un mood d’exagération ce matin… quoique, visez plutôt ceci :