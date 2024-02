Ce match des Spurs à Orlando ne restera pas dans l’histoire, à part peut-être dans l’histoire de l’inimité franco-allemande. Cet article est dédié à mon papy, qui savait selon la rumeur manier la baïonnette.

Le match de Victor Wembanyama ? Statistiquement parlant… compliqué. 15 points à 6/12 au tir dont 2/4 du parking et 1/1 aux lancers, 1 seul rebond, pas mal quand on fait 2m24, 2 passes, 1 steal, 3 contres et 5 ballons perdus. Dans les faits ? Un cadeau récupéré après une bouse envoyée par Malaki Branham, Jonathan Isaac qui luyi apprend un peu la vie, un and one énorme sur Mo Wagner en fin de match, et de la bonne défense, quand même, avec une crêpe magistrale, notamment, toujours sur ce bon vieux Mo. France 2, Allemagne 0, Papy n’aura pas fait tout ça pour rien.

Malheureusement, si l’ont doit retenir deux autres faits de ce match, ce sont deux infos qui n’auraient justement pas ravi Papy. La première info ? Mo Wagner s’invite à la table de ceux qui ont réussi à dunker sur Victor Wembanyama, attention Mo car l’un des derniers s’appelle Kai Jones et on sait comment ça a fini.

France 2, Allemagne 1, et on termine ce rapide rappel par ces chiffres, ceux de Franz Wagner, frère de et originaire d’où vous savez : 34 points à 13/17 au tir dont 3/4 du parking et 5/5 aux lancers, 7 rebonds, 7 passes et 2 contres. France 2, Allemagne 2, messieurs il va falloir rendre, au moins, l’Alsace et la Lorraine, déso pap pour les sacrifices.

Côté Spurs le deuxième quart aura notamment été assez terrible et c’est donc une 42è défaite en 52 matchs, pô mal. Devin Vassell a planté 30 points et la franchise texane va désormais pouvoir intégrer tranquillement ses recrues récupérées à la trade deadline. Leurs noms ? Chantal à la compta, Bernie à l’intendance et Jacqueline à la buvette.