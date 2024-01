Cette nuit Victor Wembanyama nous a fait sa spéciale. Défaite des Spurs mais collection de highlights, temps forts souvent gâchés par un retour sur le banc. Du Wemby à la sauce Wemby, mais il faudrait être sacrément aigri pour ne pas en profiter.

Le premier quart-temps de Victor Wembanyama ? Un contre sur Ja Morant pour leur première rencontre, un alley-oop conclu, un contre sur Jaren Jackson Jr., un autre alley-oop conclu… et Gregg Popovich qui le remet sur le banc. Bienvenue dans la vie de Wemby.

Ja a voulu tester Wemby d’entrée. pic.twitter.com/gVho6kKjHt

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 3, 2024



Repositionné depuis quelques semaines au poste de pivot, quelle merveilleuse idée, le Vic reçoit un chouïa plus de ballons, toujours pas assez hein, et une fois servi plus personne ne peut y faire grand chose. Bonus track on le sent légèrement moins frustré que début décembre, et chacune de ses entrées continue de s’accompagner des frissons habituels, plutôt bon signe.

pic.twitter.com/bGzp4KN09M

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 3, 2024



Cette nuit ? On y a presque cru pendant un temps, à la victoire des Spurs, puis on s’est souvenu que les Spurs restaient les Spurs, et que Desmond Bane et Ja Morant savaient jouer au basket-ball. A peine le temps de savourer un pétard de Keldon Johnson ou la spéciale one-leg de Victor que les Grizzous s’échappaient dans une irrémédiable logique, le match se terminant même avec un dunk de Ja Morant sur la presque trogne de Wemby, ceci occasionnant une célébration pas du tout exagérée du meneur de Memphis.

ONE LEG TROIS POINTS POUR WEMBY, BEH OUI !! 😭❤️ pic.twitter.com/zHTClBH959

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 3, 2024



Les jours se suivent et se ressemblent pout Victor Wembanyama, qui a donc remporté la bagatelle de… cinq matchs cette saison. Deux fois Attignat, deux fois Bourg, une fois Villars et une fois Ceyzériat… le compte est bon, j’ai gagné plus de matchs que Wemby cette saison, avec ou sans one leg du parking.