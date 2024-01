Shai Gilgeous-Alexander a joué comme un MVP contre Boston

La marque des plus grands ? Appuyer au moment où on les attend le… plus. Montrer qu’ils sont imperméables à la pression. Cette nuit face à Boston, non seulement Shai Gilgeous-Alexander n’a pas craint cette pression, mais il l’a carrément bu à grandes gorgées. Shai Gorgeous-Alexander.

Vous ne trouverez rien de plus smooth aujourd’hui. A part peut-être un smoothie, à part peut-être Smooth Doggy Dog mais là on force un peu.

Le match de Shai Gilgeous-Alexander face aux Celtics ? Un bonbon, mais une douceur pour nous qui ne doit pas faire oublier la… monstruosité de la perf. On parle quand même de la meilleure équipe de la Ligue qui a pris un tarif incroyable, on parle quand même de quelques uns des meilleurs défenseurs extérieurs de toute la NBA qui ont pris un bouillon phénoménal. Jrue Holiday pour ne pas le nommer, qui a déjà bully environ 120% des meneurs de la planète… mais qui s’est retrouvé fort démuni cette nuit lorsque le chaton SGA pénétrait sur la pointe des pattes dans sa raquette. Eurostep, pas décalé, rumba ou tout ce que vous voulez, quand Shai déboulait c’était pour en finir et les C’s n’ont rien pu y faire…

Le meilleur joueur sur le parquet, et de loin. pic.twitter.com/2bmEcRNZyJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 3, 2024

Une perf monumentale au moment où tout le monde l’attendait, ce qui relance évidemment le débat de la course au MVP, marronnier préféré des clubbistes mais discussion intéressante quand on le fait avec patience et un brin d’écoute. On vous remet ici notre dernier classement maison tiens, où l’on se rend compte que le meneur du Thunder trônait à la troisième place. Et une semaine plus tard et au vu des dernières perfs et des classements des équipes concernées… on se demande si notre héros du jour n’aurait pas gratté une place entre temps. On a tout faux ou pas ? En attendant on vous laisse vous délecter des highlights ci-dessous, ça passe tout seul avec le petit café de 6h15.

14-22 FGM@okcthunder top Boston at home! pic.twitter.com/zXFZ8YVnvF

— NBA (@NBA) January 3, 2024