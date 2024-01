Vous avez préféré dormir cette nuit plutôt que de voir en direct la mixtape de Shai Gilgesous-Alexander et les highlights de Victor Wembanyama ? Grand bien vous en fasse, on vous offre le résumé de la nuit, dans la joie et la bonne humeur !

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Joel Embiid était de retour et il a déglingué les Bulls

Les Grizzlies ont battu les Spurs, Ja Morant est content parce qu’il a presque dunké sur Wemby

Les Pelicans ont pris la tête des Nets et l’ont mise – encore un peu plus – sous l’eau

Un des plus beaux matchs de la saison à OKC, et un superbe Thunder a maté Boston

Côté OKC, Shai Gilgeous-Alexander a été immense

Les Hornets ont gagné leur premier match de basket depuis le 9 décembre, merci les Kings pour ce cadeau de Noël après l’heure. Terry Rozier est en pleine forme, Domantas Sabonis a fait son triple-double habituel mais celui-là est assez moche (23 points, 19 rebonds et 11 balles perdues)

Les Warriors se sont rassurés à la maison grâce à un Chef Curry qui a fort bien cuisiné (36 points, 6 passes, 4 steals)

Les Français de la nuit en NBA

Très bon match de Victor Wembanyama à Memphis (20 points, 7 rebonds et 4 contres), avec des grosses crêpes, des alley-oops, et son fameux one-leg qui commençait à nous manquer (voir plus bas)

6 points, 3 rebonds, 2 passes et 1 contre pour Nico Batum face aux Bulls

Malcolm Cazalon, Ousmane Dieng et Olivier Sarr ont été plutôt bons en G League

Sidy Cissoko et Moussa Diabaté (6 contres) se sont également affrontés à l’étage inférieur

Le highlight de la nuit

ONE LEG TROIS POINTS POUR WEMBY, BEH OUI !! 😭❤️ pic.twitter.com/zHTClBH959

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 3, 2024

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

#TTFL Top 30

➡️ Deck #11 | Pick #66#NBA pic.twitter.com/QNGMJLRWXU

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) January 3, 2024

Les classements

JUSTE ICI !

Le programme de ce soir